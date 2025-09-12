Este jueves en San Juan fue feriado provincial por el Día del Maestro. En el marco de la efeméride, se realizó un acto en la Casa Natal de Sarmiento por el 137° aniversario del fallecimiento del prócer sanjuanino. En ese contexto se dio una situación protagonizada por el gobernador Marcelo Orrego que no solo no pasó desapercibida, sino que además generó gran revuelo en redes sociales ya que todo quedó captado en video.

Mientras el acto avanzaba, donde se realizaron reconocimientos a la vida y obra de Sarmiento, el mandatario provincial notó que una mujer de avanzada edad se encontraba de pie, escuchando atentamente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El gentil gesto que tuvo Marcelo Orrego durante el acto de Sarmiento que se hizo viral Durante el acto que se realizó en la Casa Natal de Sarmiento este jueves, una actitud del gobernador Marcelo Orrego no pasó desapercibida y rápidamente se hizo viral. Sucede que mientras avanzaba el acto formal, se paró de su sitio para cederle el asiento a una mujer mayor que se encontraba entre los ciudadanos que participaron de los festejos por el Día del Maestro. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #viral #marceloorrego #gesto" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Dejando el protocolo de lado, Orrego se puso de pie de la silla que tenía asignada en la primera fila y decidió cederle el asiento a la sanjuanina, que agradecida se sentó y compartió el resto del acto bajo la escolta del Gobernador que se quedó parado a su lado.

El video, tomado por una persona que se encontraba en la parte posterior al atril donde se estaba llevando a cabo el homenaje, rápidamente se hizo viral, despertando un sinfín de comentarios.