viernes 12 de septiembre 2025

Momento viral

El gentil gesto que tuvo Marcelo Orrego durante el acto de Sarmiento que se hizo viral

El mandatario provincial participo de los actos por el Día del Maestro en la Casa de Sarmiento este jueves y un gesto que tuvo para una mujer mayor no pasó desapercibido. Mirá de qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves en San Juan fue feriado provincial por el Día del Maestro. En el marco de la efeméride, se realizó un acto en la Casa Natal de Sarmiento por el 137° aniversario del fallecimiento del prócer sanjuanino. En ese contexto se dio una situación protagonizada por el gobernador Marcelo Orrego que no solo no pasó desapercibida, sino que además generó gran revuelo en redes sociales ya que todo quedó captado en video.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en su día.
Mientras el acto avanzaba, donde se realizaron reconocimientos a la vida y obra de Sarmiento, el mandatario provincial notó que una mujer de avanzada edad se encontraba de pie, escuchando atentamente.

Dejando el protocolo de lado, Orrego se puso de pie de la silla que tenía asignada en la primera fila y decidió cederle el asiento a la sanjuanina, que agradecida se sentó y compartió el resto del acto bajo la escolta del Gobernador que se quedó parado a su lado.

El video, tomado por una persona que se encontraba en la parte posterior al atril donde se estaba llevando a cabo el homenaje, rápidamente se hizo viral, despertando un sinfín de comentarios.

