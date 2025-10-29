Los empleados públicos de San Juan cobrarán sus sueldos el 31 de octubre y con aumento

Los empleados de la Administración Pública en San Juan cobrarán sus sueldos este viernes y con un incremento salarial.

El Gobierno de San Juan informó que los trabajadores estatales tendrán acreditados sus sueldos correspondientes al mes de octubre este próximo viernes 31 de octubre.

La novedad de esta liquidación es que incluye una actualización del 2,1%, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre.

Cajeros en San Juan Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda recordaron que los cajeros automáticos operan las 24 horas y que continúa vigente la posibilidad de retirar dinero con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos al sistema “Extra Cash” (identificados con el logo Visa).

