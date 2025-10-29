Los empleados públicos de San Juan cobrarán sus sueldos el 31 de octubre y con aumento

El Gobierno de San Juan informó que los trabajadores estatales tendrán acreditados sus sueldos correspondientes al mes de octubre este próximo viernes 31 de octubre.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Gobierno confirmó que este viernes se acreditarán los sueldos de octubre para la Administración Pública, con una importante novedad para el bolsillo.
El Gobierno de San Juan informó que los trabajadores estatales tendrán acreditados sus sueldos correspondientes al mes de octubre este próximo viernes 31 de octubre.
La novedad de esta liquidación es que incluye una actualización del 2,1%, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre.
Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda recordaron que los cajeros automáticos operan las 24 horas y que continúa vigente la posibilidad de retirar dinero con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos al sistema “Extra Cash” (identificados con el logo Visa).