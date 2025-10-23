Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)

El dilema de los teléfonos celulares dentro del Penal de Chimbas no es nuevo y sigue siendo una vía para que las personas privadas de su libertad puedan pergeñar algún tipo de estafa. El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez , habló de este problema y dijo que si bien se están logrando avances, la lucha contra el ingreso de aparatos está lejos de terminar en San Juan.

Susto en el SPP Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico

Infraestructura Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Consultado sobre la existencia de celulares, Suárez dijo "sería ingenuo decir categóricamente que no". Sin embargo, el director remarcó que "trabajamos 24/7 con requisas exhaustivas, tanto manuales como electrónicas". Estos procedimientos permanentes de control se hacen en más de 22 pabellones que componen la unidad penitenciaria, afirmó en diálogo con Radio Sarmiento.

Gracias a esta intensidad en la vigilancia aplicada en la mañana, la noche o la madrugada, Suárez aseguró que se logró una reducción significativa. "Del proceso que llevamos del año pasado a este año se ha ido mermando el porcentaje de lo que es el tema de telefonía, un 50%".

El director sostuvo que el ingreso de elementos prohibidos, sean estupefacientes o telefonía celular, sigue siendo un desafío, ya que los visitantes "tratan de alguna u otra manera ingresar elementos prohibidos" o lo hacen "arrojándolo por el costado de uno de los muros de algún sector".

image

Vuelve la telefonía semipública

Para combatir la necesidad o el incentivo de ingresar celulares, el Servicio Penitenciario está buscando reactivar un sistema de comunicación legal y controlada.

Este sistema de telefonía semipública ya existió años atrás, pero fue obstaculizado porque en la zona de calle Benavidez "vivían cortándola y robándose los cables", dijo. Ahora, se busca su retorno como una opción que complemente a los "teléfonos corporativos" que ya están en uso. Los teléfonos corporativos, manejados por el personal de contacto, se brindan en horarios autorizados, y su uso está estrictamente vigilado.

Suárez explicó que la nueva telefonía semipública funcionaría con "tarjeta" de carga que gestionaría el familiar. No sería un único aparato, sino que "serían varios", con un promedio de "20 aproximadamente", distribuidos en cabinas. El director dejó en claro que la supervisión es clave para evitar estafas. En el caso de los corporativos, "se lleva un control muy minucioso" y si el interno hace "el mal uso de ese teléfono, inmediatamente se le suspenden las llamadas telefónicas, se le inicia un expediente disciplinario y se toman otras medidas".

Respecto a la implementación, Suárez estimó que "es muy probable que lo hagamos para el próximo año", aunque le gustaría que estuviera operativo antes.

Inhibidores de señal más precisos

La segunda estrategia oficial para neutralizar los celulares que logran sortear los controles se centra en la tecnología de inhibición de señal. Suárez recordó que un sistema anterior afectó "a un cierto radio importante de zonas aledañas del servicio penitenciario". Es decir, que la inhibición terminó afectando a los vecinos, complicando que se aplique.

Ahora, el objetivo es aplicar tecnología más precisa: "Hoy estamos viendo que con nueva tecnología podemos sectorizar los lugares que podamos bloquear los teléfonos celulares". Estos inhibidores irían destinados "solamente en el sector de pabellones". La ventaja de este sistema sectorizado es que los internos "no van a poder usar celulares, es decir, por más que tengan el equipo, ya directamente lo anulan".

El funcionario indicó que este plan está en una etapa de desarrollo e ingeniería. "Recién estamos trabajando con el área de Informática, para poder trabajar con alguna empresa que lleve a cabo este dispositivo", precisó. Se espera que esta implementación también se concrete para el año próximo.