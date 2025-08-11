La moto de un jardinero se incendió por completo en Capital

Foto ilustrativa.

Un jardinero perdió su motocicleta luego de que se incendiara por completo este viernes en una vivienda de calle Brasil al 300 Oeste, en Capital. El hecho ocurrió mientras el hombre trabajaba en el lugar y advirtió que el rodado, una Zanella Tricargo 125 cc, perdía combustible.

Minutos después, la pérdida provocó el inicio del fuego, que rápidamente se extendió. Vecinos intervinieron de inmediato para intentar apagar las llamas, hasta que llegó personal de Bomberos y logró sofocar el incendio. A pesar de los esfuerzos, el vehículo quedó destruido.

Por disposición judicial, se realizaron pericias en el lugar, relevamiento de cámaras de seguridad y un informe técnico de Bomberos. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Genéricos.

Temas Capital

Moto