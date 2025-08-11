Un sahumerio, el origen del incendio en una casa de La Bebida: la familia pide ayda

Este lunes por la mañana, un incendio afectó la casa de Victoria Riveros, ubicada en Ignacio de la Roza al 4300, en La Bebida , Rivadavia . Según informaron fuentes oficiales y la propia víctima a Telesol Noticias, el fuego se inició alrededor de las 10, aparentemente a raíz de un sahumerio encendido cuyo contenido cayó debajo de la cama, provocando que el colchón se prendiera fuego.

“Quise apagarlo pero no pude, así que salí corriendo a pedir ayuda a mi vecino”, relató Victoria, visiblemente afectada, quien agradeció que lo más importante fue salir ilesa: “Le doy gracias a Dios que no me pasó nada. Lo material se puede recuperar”. En el momento del siniestro, Victoria se encontraba sola en la casa; sus hijos, su nuera y sus nietos estaban fuera por motivos laborales y escolares.

Personal de Bomberos, Policía y una ambulancia del servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a toda la vivienda. Sin embargo, el daño fue considerable: dos techos deberán ser reemplazados y varias áreas quedaron inhabitables. Además, entre las pérdidas materiales se incluyen medicamentos y un dispositivo para control de glucemia que Victoria había recibido recientemente.

El municipio ya brindó una primera asistencia, pero la familia necesita colaboración para reconstruir el techo y recuperar los elementos esenciales para la vida diaria. Quienes puedan colaborar con materiales o apoyo pueden comunicarse con Fernando, hijo de Victoria, al 2644847207.

Cabe destacar que, según un informe policial, la propietaria fue trasladada al hospital tras sufrir quemaduras en el rostro producto del incendio. Aún se investigan los detalles que dieron origen al fuego, pero la versión del sahumerio es la más aceptada hasta el momento.