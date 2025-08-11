lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rivadavia

Un sahumerio, el origen del incendio en una casa de La Bebida: la familia pide ayda

Un incendio provocado por un sahumerio afectó gravemente una vivienda en La Bebida. La dueña, que logró salir ilesa, necesita ayuda para reconstruir su casa y recuperar sus pertenencias tras el siniestro ocurrido este lunes por la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Telesol.

Foto: Telesol.

Lee además
Un incendio en Sarmiento dejó pérdidas millonarias. Imagen ilustrativa
Siniestro

Se incendió una casa en Rivadavia y una mujer terminó con serias quemaduras
condenan a 4 anos de prision a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Justicia

Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina

“Quise apagarlo pero no pude, así que salí corriendo a pedir ayuda a mi vecino”, relató Victoria, visiblemente afectada, quien agradeció que lo más importante fue salir ilesa: “Le doy gracias a Dios que no me pasó nada. Lo material se puede recuperar”. En el momento del siniestro, Victoria se encontraba sola en la casa; sus hijos, su nuera y sus nietos estaban fuera por motivos laborales y escolares.

Personal de Bomberos, Policía y una ambulancia del servicio de emergencias acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a toda la vivienda. Sin embargo, el daño fue considerable: dos techos deberán ser reemplazados y varias áreas quedaron inhabitables. Además, entre las pérdidas materiales se incluyen medicamentos y un dispositivo para control de glucemia que Victoria había recibido recientemente.

El municipio ya brindó una primera asistencia, pero la familia necesita colaboración para reconstruir el techo y recuperar los elementos esenciales para la vida diaria. Quienes puedan colaborar con materiales o apoyo pueden comunicarse con Fernando, hijo de Victoria, al 2644847207.

Cabe destacar que, según un informe policial, la propietaria fue trasladada al hospital tras sufrir quemaduras en el rostro producto del incendio. Aún se investigan los detalles que dieron origen al fuego, pero la versión del sahumerio es la más aceptada hasta el momento.

Temas
Seguí leyendo

La moto de un jardinero se incendió por completo en Capital

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Por una disputa entre adolescentes, un padre abrió fuego contra un menor y su casa en Capital

Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
once de los trece responsables del fraude millonario a un rincon de napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Justicia

Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes
Fútbol sin violencia

Con el arribo de Tribuna Segura a San Juan, ¿se habilita el ingreso de público visitante?: el análisis de dirigentes

¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas
Elecciones 2025

¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas

Polémica por la descalificación de Kalejman.
Ciclismo

Polémica por la descalificación de Kalejman: UCRA apeló la sanción y hubo sorpresas en el ambiente del ciclismo

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"