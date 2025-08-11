Se incendió una casa en Rivadavia y una mujer terminó con serias quemaduras

Una casa se prendió fuego en Rivadavia y una mujer terminó con graves quemaduras.

Según informó la Policía, la vivienda estaba ubicada en La Bebida , más precisamente en calle Ignacio de la Roza al 4000.

Al recibir el llamado, Bomberos intervino para sofocar las llamas y la propietaria pudo escapar del fuego pero ya tenía quemaduras en el rostro por lo que fue trasladad al hospital más cercano para ser atendida.

Se desconocen aún detalles sobre la identidad de la damnificada o sobre los motivos que iniciaron el incendio.