lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro

Se incendió una casa en Rivadavia y una mujer terminó con serias quemaduras

El siniestro ocurrió en una vivienda de La Bebida. La víctima fue trasladada al hospital para su atención médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio en Sarmiento dejó pérdidas millonarias. Imagen ilustrativa

Un incendio en Sarmiento dejó pérdidas millonarias. Imagen ilustrativa

Una casa se prendió fuego en Rivadavia y una mujer terminó con graves quemaduras.

Lee además
Imagen ilustrativa
Siniestro

Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía
Imagen Ilustrativa
Delitos Especiales

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

Según informó la Policía, la vivienda estaba ubicada en La Bebida, más precisamente en calle Ignacio de la Roza al 4000.

Al recibir el llamado, Bomberos intervino para sofocar las llamas y la propietaria pudo escapar del fuego pero ya tenía quemaduras en el rostro por lo que fue trasladad al hospital más cercano para ser atendida.

Se desconocen aún detalles sobre la identidad de la damnificada o sobre los motivos que iniciaron el incendio.

Seguí leyendo

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Números que impactan y duelen: más de 40 muertes por siniestros viales en San Juan

Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Murió a los 85 años, Tico Rodríguez Paz, un reconocido periodista argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
once de los trece responsables del fraude millonario a un rincon de napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan