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Ataque a vivienda

Entraron a una casa del centro sanjuanino y robaron una pistola y dinero

El hecho sucedió en una vivienda de avenida Córdoba. El dueño de casa se ausentó por algunas horas y, a su regreso, descubrió el ilícito. No hubo rastros de violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robo se produjo en un vivienda de avenida Córdoba.

Robo se produjo en un vivienda de avenida Córdoba.

Un vecino del centro sanjuanino se ausentó por algunas horas de su casa y, en ese ínterin, entraron a robar a la vivienda. Le sustrajeron una pistola 9mm y dinero en efectivo. Lo extraño fue que no detectaron rastros de violencia y hasta sospechan que utilizaron la llave para ingresar.

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El hecho delictivo sucedió entre la noche del domingo y la primera hora del lunes en un domicilio de avenida Córdoba, entre Catamarca y Sarmiento, revelaron fuentes del caso. Esto es cerca de la Central de Policía de San Juan. Los policías del Cuerpo Especial de Vigilancia concurrieron a ese domicilio por el llamado de su propietario, un jubilado de apellido Pasetti, de 71 años, agregaron.

El hombre relató que salió con su familia minutos antes de las 22 del domingo y se trasladó a un conocido centro comercial de Desamparados. Allí dejó estacionado su vehículo, con las llaves de la vivienda en su interior.

Existe la sospecha de que, en esos momentos, alguien abrió el rodado en el playón, sustrajo la llave de la casa y revisó los papeles para saber su dirección. Y que, después, esos mismos ladrones fueron a su domicilio a robar mientras él se encontraba en el paseo comercial.

Lo cierto fue que, más tarde, el jubilado no halló las llaves dentro de su vehículo. Regresó a su vivienda en las primeras horas del lunes y encontró la puerta sin traba. Adentro había algo de desorden y descubrió el faltante de su pistola 9mm, marca Beretta, y la suma de más de 100 mil pesos en efectivo.

La denuncia fue hecha en la Comisaría 3ra de Trinidad y el caso pasó al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad del Poder Judicial.

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