Cayó el joven que fue sorprendido agazapado en una casa y con un bidet robado en Capital

Un insólito hecho de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en Capital , donde la Policía detuvo a un joven acusado de robo y violación de domicilio. El aprehendido fue identificado como Rodríguez Luciano Daniel , de 26 años.

Según relataron las damnificadas, el sujeto fue descubierto dentro de una propiedad de la zona de calle Corrientes Este. Una de ellas contó que lo vio agazapado y que, antes de huir, le gritó “señora”. La sorpresa fue aún mayor cuando en la vereda apareció un bidet, que la mujer reconoció como propio.

Otra vecina aseguró que el individuo había forzado el cierre perimetral de su casa y se llevó tres camperas y cinco pantalones de buzo.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga los hechos para determinar la responsabilidad del detenido.