jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atrapado

Cayó el joven que fue sorprendido agazapado en una casa y con un bidet robado en Capital

Vecinas de calle Corrientes Este lo denunciaron tras encontrarlo dentro de una vivienda. También se llevó ropa y un sanitario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-13 at 23.11.25

Un insólito hecho de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en Capital, donde la Policía detuvo a un joven acusado de robo y violación de domicilio. El aprehendido fue identificado como Rodríguez Luciano Daniel, de 26 años.

Lee además
denuncian que una clinica de rodeo obro a lo garder: dos medicos, un bioquimico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
brutal golpiza en rawson: un adolescente termino con la mandibula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Según relataron las damnificadas, el sujeto fue descubierto dentro de una propiedad de la zona de calle Corrientes Este. Una de ellas contó que lo vio agazapado y que, antes de huir, le gritó “señora”. La sorpresa fue aún mayor cuando en la vereda apareció un bidet, que la mujer reconoció como propio.

Otra vecina aseguró que el individuo había forzado el cierre perimetral de su casa y se llevó tres camperas y cinco pantalones de buzo.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga los hechos para determinar la responsabilidad del detenido.

Seguí leyendo

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Abusó de su pequeña hija en su casa de Rawson y fue condenado a tres años de prisión

Detuvieron a un hombre que intentó robar tras entrar por el techo de una casa en Médano de Oro

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una venganza termino con una mujer baleada en el barrio aramburu: que paso
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Te Puede Interesar

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena

Por Celeste Roco Navea
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Por primera vez, Ambiente trabaja en mapas de riesgo de San Juan en torno a la sequía y el calor, en medio del cambio climático.
Clima

Jueves a puro sol y sin nubes en San Juan

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas
Política y números

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo