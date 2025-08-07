jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Aberrante episodio

Consternación en Río Cuarto: una mujer mató a cuchillazos a su hijo de 14 años

La homicida se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Es el segundo crimen violento en la ciudad cordobesa en las últimas 24 horas: por la tarde, un hombre había asesinado a un vecino tras una discusión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo con un cuchillo en Río Cuarto.

La mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo con un cuchillo en Río Cuarto.

La ciudad cordobesa de Río Cuarto se encuentra conmocionada. Una mujer de 47 años que estaba bajo tratamiento psiquiátrico atacó a su hijo de 14 y lo mató a puñaladas. Ocurrió durante la noche del miércoles. Horas antes en la misma ciudad, un hombre había asesinado a su vecino de un disparo en la cabeza, tras una discusión.

Lee además
kirchnerismo nunca mas, el polemico slogan de javier milei para inaugurar la campana bonaerense
Rumbo a las urnas

"Kirchnerismo Nunca Más", el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense
En este barrio se produjo el crimen de Lucía Elizabeth Rubio.
Gran Buenos Aires

Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo

Fuentes policiales confirmaron que la tragedia familiar tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Aníbal Ponce al 1100, en el barrio Obrero. Ocurrió durante la noche de este miércoles. "El menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda en la fecha señalada lo que determinó el inicio de la investigación judicial", afirmó el Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado.

María J., madre de la víctima fatal, fue detenida durante esta madrugada. Según publicó El Doce TV, en su testimonio a la Policía la principal implicada aseguró "haberse dormido luego de tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo de su hijo al lado".

En estado de shock, y siempre bajo sus dichos, le avisó a su marido de la situación y fue el propio hombre quien llamó a la Policía. Al llegar, los agentes constataron que el adolescente de 14 años estaba muerto y presentaba múltiples heridas producto de un ataque por arma blanca.

Si bien faltan los resultados de la autopsia para aportar precisiones, ya adelantaron que el adolescente murió producto de "varios cuchillazos". "Tenía marcas en casi todo el cuerpo. Fue un ataque muy violento", aseguró una de las fuentes investigativas, quienes trabajaron durante toda la madrugada para recolectar pruebas.

La mujer quedó detenida y según el Fuero Múltiple Número Uno de Río Cuarto, a cargo del Fiscal Pablo Jávega, fue imputada por el crimen de "homicidio calificado" por el vínculo. Además, se prevé que le realicen una pericia psiquiátrica, aunque se supo que estaba bajo tratamiento.

"Se está intentando averiguar cuál habría sido el contexto en el que se dio la muerte del joven, cuál sería la dinámica familiar, y si estaban estas dos personas solas - anticipó Jávega-. También, si habría alguna cuestión asociada a la salud mental que pudiera haber operado como disparador o como motor”, aseguró el Fiscal en diálogo con LV16.

Río Cuarto violenta: una discusión que terminó con un vecino muerto de un disparo en la cabeza

Horas anteriores al crimen que conmocionó a Río Cuarto, en la misma localidad y por la tarde, otro hecho de sangre. Luego de una acalorada discusión, un hombre de 29 años asesinó a su vecino (32) de un balazo en la cabeza.

La fuerte discusión se inició entre dos hombres vecinos del barrio Alberdi. Fue sobre la calle Rafael Obligado al 1800, que la Policía tuvo que intervenir tras denunciar que un hombre había muerto de un disparo en la cabeza.

La Policía local confirmó que Paulo Javier Castaño fue trasladado de urgencia al hospital, luego de recibir un disparo. Tras llegar, los médicos confirmaron su deceso. Por el caso, quedó detenido Alejandro Q., quien habría sido el homicida. Quedó imputado por "homicidio agravado por uso de arma de fuego".

“Por la argumentación de testigos, ambos mantenían conflictos previos que habrían suscitado el fatal ataque que le causó muerte”, se destacó desde el Ministerio Público Fiscal, quien además informó que en el lugar fue secuestrada una carabina calibre 22 y una cuchilla, que fueron anexados como prueba del homicidio.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y hasta los docentes terminaron heridos

Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Viuda negra de 17 años seducía en Tinder, pero terminó implicada en el homicidio de un reconocido economista

La receta de scones sin harina ni manteca: livianos, fáciles y listos en 20 minutos

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy. 
Escalofriante

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué