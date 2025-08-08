viernes 8 de agosto 2025

Examen de residencias: el Gobierno aseguró que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota

Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. En las próximas horas se publicarán los resultados en el sitio oficial del Ministerio de Salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de Javier Milei informó que ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias pudo revalidar la nota. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, el portavoz precisó que ese grupo había sido convocado a rendir un segundo examen tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera evaluación.

Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, anunció Adorni que además calificó como “absolutamente escandalosa” la diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación.

Por último, anticipó que los resultados estarían disponibles en las próximas horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

Residencias médicas: cómo fue la nueva evaluación

Luego de que se detectaran posibles maniobras de fraude en el examen realizado el 1 de julio en Parque Roca, el Ministerio de Salud decidió convocar a una nueva instancia dirigida a los 141 postulantes que obtuvieron resultados considerados incongruentes con su trayectoria académica previa. Finalmente se presentaron 117, la mayoría médicos extranjeros, a la evaluación que se llevó a cabo en el Palacio Libertad.

Para poder ingresar, los médicos aspirantes debieron presentar DNI o certificado de residencia precaria vigente con foto para poder acreditar identidad. A fin de evitar posibles irregularidades, no se permitió entrar con ningún tipo de dispositivo tecnológico: celulares, relojes tipo smartwatch, anteojos inteligentes y calculadoras, entre otros.

Tampoco se permitió salir del aula durante el examen sin el acompañamiento de un asistente de seguridad.

Según el protocolo establecido, si el nuevo puntaje difería en hasta un 10% respecto al examen anterior, se mantendría la calificación original. De lo contrario, se tomará en cuenta la nueva nota para definir la posición en el orden de mérito.

FUENTE: Crónica

