viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pedido

Cristina Kirchner va a la Corte para que retiren la tobillera electrónica y tener más visitas

En el mismo recurso la ex presidenta Cristina Kirchner recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la negativa a que le retiren la tobillera electrónica y las limitaciones del régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 había determinado cuáles deberían ser los requisitos para el cumplimiento de la condena de la líder justicialista e indicó que tendría que usar un "dispositivo de vigilancia electrónico" y que para recibir visitas éstas deberían ser previamente aprobada por la Justicia.

Lee además
Si hay que hacerlo, se hace, dijo Máximo Kirchner sobre la posibilidad de presentarse como candidato
Legislativas

Máximo Kirchner abre la puerta a una candidatura: "Si Cristina me dice que tengo que ir, se hace"
la justicia apura los tiempos de la causa cuadernos, otra preocupacion de cristina kirchner
Tribunales

La Justicia apura los tiempos de la Causa Cuadernos, otra preocupación de Cristina Kirchner

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario para lograr que la expresidenta no tenga que utilizar una tobillera mientras cumple su condena en San José 1111. La defensa argumentó en su momento que, teniendo en cuenta la custodia constante que tiene CFK, no era necesario el uso de un dispositivo electrónico para asegurarse del cumplimiento de la condena.

Pero Cristina, además, recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los abogados de la expresidenta pretenden que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que antes de revisar el planteo se realice el sorteo correspondiente.

CFK cumple con la condena penal de seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.

Otro juicio en curso

La referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la "causa de los Cuadernos", en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El Tribunal confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública.

Temas
Seguí leyendo

Acuerdo: cuál será el futuro del pato Juan, denunciado por picotear a un perro

Con casi 100 años, falleció un cardenal argentino

Científicos explicaron el terrible futuro del glaciar Perito Moreno

Video: chocó una Ferrari amarilla valuada en más de $1.000.000.000

El Pato Juan sigue siendo tendencia y los memes no demoraron en aparecer

Examen de residencias: el Gobierno aseguró que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota

El folklore, de luto: falleció un conocido cantante salteño en un siniestro vial

Advierten por cuentas bancarias vaciadas en segundos: ¿cómo funciona la nueva estafa virtual por mail?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: choco una ferrari amarilla valuada en mas de $1.000.000.000
En Buenos Aires

Video: chocó una Ferrari amarilla valuada en más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Caído en desgracia

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Tobías Martínez, desde el puesto 9 en el Desafío de las Estrellas.
TC en San Juan

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares
Arrancó la negociación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció aumentos para octubre, diciembre y en las asignaciones familiares

“Time Lapse”, la historia de los tres amigos y la extraña cámara fotográfica, logra diferenciarse debido al modo en que está realizada y la particularidad de su desarrollo. video
Tiempo para ver

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas