El Pato Juan sigue siendo tendencia y los memes no demoraron en aparecer

La historia del Pato Juan, el ave de una florista de Mendoza que fue denunciado por vecinos y tuvo que ser sacado del kilómetro 0 de la ciudad sigue generando revuelo. Sucede que el caso que surgió hace varias semanas en la vecina provincia ha llegado a los portales y medios de todo el país, despertando un sinfín de reacciones, polarizando entre los que estaban a favor de la presencia del animal en las inmediaciones de la ciudad, como los que estaban en contra.

Mientras el caso fue avanzando hasta con intervención de abogados y todo lo que ello conlleva, el argentino, fiel a su naturaleza, no demoró en hacer humor de la situación. Luego de la fiebre por el stream de Conicet, los memes del Pato Juan no demoraron en aparecer.

Incluso se inició una campaña en redes denominada #FreePatoJuan, la cual explotó en las redes sociales tras un tuit de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien compartió una de las publicaciones del pato con una imagen de un pato triste y el texto: "Pato Juan usted ha sido imputado". El mensaje fue acompañado por el hashtag que ahora encabeza la campaña digital. image Mirá los mejores memes sobre el Pato Juan image image image image image image image

