Denunció que su expareja la llevó a la fuerza y la violó: "Aquí traen las mujeres como vos para matarlas"

Un hombre de nacionalidad boliviana, identificado como I.M.C. desde el jueves pasado se encuentra preso en su domicilio, ya que la justicia lo ha empezado a investigar por violar a su expareja de una manera atroz. Según fuentes del caso, este hombre llevó a la chica a la fuerza, la ató de pie y manos en una cama y la ultrajó sexualmente.

Los miembros del MPF, de UFI CAVIG, le dieron a conocer los detalles del brutal hecho que denunció la mujer al juez de Garantías Diego Sanz y este determinó dictarle la prisión preventiva, pero domiciliaria, a este sujeto por el plazo de 30 días.

El hecho habría ocurrido en enero de este año. La denunciante dijo que su expareja abusó de ellas en innumerables ocasiones. Seguido contó que el 20 de enero la llevó a una finca donde había containers. Dijo que entraron a uno y que este inmediatamente la ató de pies y manos y ahí la violó.

Ella le pidió por favor que la soltara, este lo hizo y dice que le pidió disculpas. Ella se sinceró con los miembros de la Justicia y ese día lo perdonó. Pero a los días ocurrió otro grave episodio. El extranjero la golpeó y le dijo: “Aquí traen a las mujeres como vos para matarlas, así te tendría que hacer a vos”.

Ese mismo día que lo amenazó, ambos se fueron a comer a un local de comidas y ahí la agredió físicamente. Por esa agresión actuó Flagrancia y lo condenaron.