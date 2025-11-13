Robó una bicicleta valuada en $800.000 en Santa Lucía y, por las cámaras, cayó detenido

En el marco de un juicio abreviado , el sujeto que robó una costosa bicicleta en Santa Lucía y fue atrapado por las cámaras de seguridad fue condenado a 8 meses de prisión efectiva. Se trata de Víctor Hugo Cortéz, quien marchó directo al Servicio Penitenciario Provincial, luego de que lo declararan como reincidente .

Según informaron fuentes judiciales, el Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Manuel Gálvez , y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón , acordó con la defensa la pena de cumplimiento efectivo y, por ello, el juez de Garantías que intervino homologó el trato y dictó la sentencia por el delito de hurto. Sin embargo, fue su conducta delictiva la que lo condujo tras las rejas.

Acorde lo expuesto en el proceso, el domingo 24 de agosto, alrededor de las 14:30 horas, el delincuente que asumió su condición llegó junto a otro individuo a la vivienda ubicada en Avenida Sarmiento, a bordo de una bicicleta rodado 29. Ambos aguardaron y, cuando lo creyeron conveniente, dieron el golpe.

Mientras su acompañante permanecía en el exterior haciendo de “campana”, Cortéz ingresó sin ejercer fuerza al domicilio y sustrajo una bicicleta marca Venzo Primal, de 24 velocidades, valuada en unos $800.000.

51066c82-5486-4f4b-b6aa-6443a8bd67c8 La imagen de la cámara de seguridad que tomó al autor del robo

Gracias a las tareas investigativas realizadas por los funcionarios de la UFI de Delitos contra la Propiedad, se logró identificar y detener al autor del hecho, mediante el registro fílmico, quien finalmente reconoció su responsabilidad y aceptó la pena propuesta en el marco del juicio abreviado.