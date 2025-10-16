Un iglesiano se descompensó y debieron implementar un importante operativo y el uso del helicóptero de la provincia

El operativo que incluyó el uso del helicóptero de la provincia para preservar la vida de un hombre de Iglesia que se descompensó. Fotos: Actualidad Jachallera

Un operativo sanitario de urgencia se activó este miércoles por la tarde para trasladar a un hombre de 33 años, oriundo del departamento Iglesia, que sufrió una grave descompensación. El paciente, que presentaba un cuadro de estatus convulsivo, fue derivado en primera instancia al Hospital San Roque de Jáchal, donde fue estabilizado y evaluado por el equipo médico. Debido a la gravedad del caso y la necesidad de atención en un centro de mayor complejidad, se decidió su evacuación en el helicóptero de la provincia al Hospital Guillermo Rawson.

El helicóptero sanitario provincial despegó a las 19:20 desde el helipuerto del Aeroclub Frontera Jáchal, en una operación coordinada por personal médico, emergencias aéreas y autoridades sanitarias, según confirmó al medio Actualidad Jachallera el director del nosocomio jachallero, Dr. Carlos Páez. El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con acompañamiento de profesionales de salud y fuerzas de apoyo.

El operativo contó además con la participación de efectivos de la Comisaría 21, Protección Civil y Bomberos de la Policía de San Juan, quienes colaboraron para garantizar el éxito del traslado.

El doctor Páez destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos involucrados y remarcó la rápida respuesta ante una situación que requería intervención urgente para preservar la vida del paciente.