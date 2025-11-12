¡Bomba! Un cantante muy querido en San Juan llegará a la provincia

El reconocido artista Alberto Plaza celebrará sus cuatro décadas de trayectoria con un espectáculo inolvidable en San Juan , en el marco de su “Tour 40 Años”, una gira que recorre distintos países de América Latina y que rinde homenaje a su extensa carrera musical.

Con una propuesta que combina emoción, cercanía y calidad artística, Plaza promete una noche donde los clásicos se unirán a sus nuevas canciones, invitando al público a revivir momentos que marcaron generaciones.

Desde su debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1985, con la emblemática “Que Cante la Vida”, Alberto Plaza se consolidó como una de las voces más queridas y representativas de la música romántica latinoamericana. Entre sus temas más recordados se encuentran “De tu Ausencia” (1985), “Yo te Seguiré” (1989, del álbum Blanco y Negro), “Aventurera” (1991, del disco Cómplices), “Polvo de Estrellas” y “No Seas Cruel” (1998), junto a producciones más recientes como “Ahora” (2022) y “Por Qué No Me Dijiste” (2024).

Con un estilo íntimo y una puesta en escena cercana, el cantautor chileno compartirá un repertorio que repasa los hitos más importantes de su carrera, celebrando el poder de la música para unir corazones y emociones a lo largo del tiempo.

Las entradas ya están disponibles en TuEntrada.com y en la boletería del Auditorio Juan Victoria. Los precios (incluyendo impuestos nacionales) van desde $22.400 hasta $67.200.