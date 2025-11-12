Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Una planilla oficial del Gobierno provincial reveló los sueldos que perciben las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan , el organismo encargado de controlar el uso del dinero público, de acuerdo a una publicación del medio La Mecha. Los datos, correspondientes a octubre de 2025, muestran que los montos netos mensuales oscilan entre los $6,5 y los $10,8 millones, según el cargo.

El presidente del Tribunal, Pablo García Nieto, cobró $9.726.304,38 netos; mientras que el vicepresidente, Elio Ramón Frack, percibió $6.538.456,38. En tanto, el vocal permanente Juan Flores recibió $9.975.959,33; el titular de la Vocalía III, Enrique Edgardo Conti, encabezó la lista con $10.846.692,31; y Daniel Pérez Celedón, a cargo de la Vocalía IV, obtuvo $10.542.920,17, de acuerdo a la información publicada por el medio.

En conjunto, el organismo representa un gasto bruto mensual superior a los $59 millones, de los cuales $47,6 millones corresponden a los haberes netos que los funcionarios perciben. El resto -unos $11,7 millones- son descuentos jubilatorios, de obra social e impuestos, que representan alrededor del 20% del total.

El Tribunal de Cuentas está integrado por cinco miembros designados con acuerdo legislativo y gozan de estabilidad similar a la de los jueces. Su función principal es auditar y fiscalizar las cuentas del Estado provincial, los municipios y las empresas públicas.

Quiénes integran el Tribunal y cómo se estructura el organismo

La “plana mayor” del Tribunal está compuesta por García Nieto, Frack, Flores, Conti y Pérez Celedón. Los tres primeros —miembros permanentes— fueron designados 17 días antes del final del gobierno de Sergio Uñac, en diciembre de 2023. A ellos se sumaron dos vocales transitorios, con mandato de cuatro años, vinculados al bloquismo.

Debajo de los vocales trabaja un cuerpo técnico integrado por fiscales y auditores, encargados de revisar los balances y elaborar los dictámenes previos. Los fiscales -15 en total- responden directamente a los vocales y perciben sueldos que superan los $3 millones mensuales, con un adicional denominado “plus horario”. Entre sus nombres figuran funcionarios con pasado político o vínculos familiares con la cúpula del organismo, como Martín Fontiveros, primo del presidente García Nieto, o Gabriel Guimaraes, primo del exintendente Emilio Baistrocchi.

Una vez que los fiscales elaboran sus informes, los auditores revisan la documentación y remiten sus conclusiones a la Secretaría Letrada, que determina si las rendiciones cumplen con la normativa vigente. Finalmente, los cinco miembros del Tribunal dictan una resolución. El organismo se audita a sí mismo.

Una pulseada política reciente

El Tribunal de Cuentas volvió a estar en agenda este año tras el enfrentamiento entre su presidente, Pablo García Nieto, y el exintendente capitalino Emilio Baistrocchi. En julio, el organismo levantó los tres cargos que pesaban sobre el exjefe comunal por su gestión 2023, luego de un proceso administrativo y político que incluyó recusaciones y cuestionamientos cruzados.