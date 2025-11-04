Los "ñoquis" de Zonda siguen dando qué hablar: qué investiga el Tribunal de Cuentas

El escándalo por la presencia de supuestos "ñoquis" en la Municipalidad de Zonda , que mantiene en el ojo de la tormenta a los hermanos Juan José Atampiz (intendente) y Miguel Atampiz (diputado), está en la mira del Tribunal de Cuentas de San Juan. Mientras el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) busca reabrir la causa penal ante la Justicia provincial (luego de que un fiscal desestimara la denuncia original), e l Tribunal de Cuentas de San Juan analiza la situación administrativa y contable del municipio, lo que podría terminar con la exigencia de que los empleados implicados devuelvan de su propio bolsillo la plata cobrada indebidamente.

El SEP amplió la denuncia debido a casos que considera "sumamente claros con respecto a la estafa en perjuicio de la administración pública". Entre los casos más notorios se encuentra el del hijo del diputado zondino, Gustavo Atampiz, empleado de planta permanente, quien supuestamente estaba "cobrando sueldo, cobrando insalubridad y cobraba sueldo en Vaca Muerta". El gremio sostiene que estas personas, que se cuentan por decenas según sus estimaciones (alrededor de 180 de 240 empleados de planta), estarían constituyendo una estafa al Estado que podría ascender a 1.500 millones de pesos al año.

En este marco, el vocal del Tribunal de Cuentas, Daniel Pérez confirmó este martes, en diálogo con Radio Sarmiento, que el organismo está llevando a cabo un trabajo exhaustivo a partir de las denuncias presentadas por el SEP. Aseguró que la investigación no se limita solo a la denuncia puntual, sino que se analiza la Cuenta General de la Municipalidad de Zonda correspondiente al año 2024.

El vocal detalló cómo se integra esta denuncia reciente, que se hizo en agosto de 2025, al trabajo ya planificado del Tribunal: "Nosotros hemos incluido (la denuncia) a través de un sistema que nosotros tenemos que se llama 'control inmediato posterior', una vez que hemos visto la cuenta. Pero en este caso nosotros teníamos pendiente el análisis de la cuenta 2024 según la planificación que tenemos para analizar las distintas cuentas de la distintos municipios. Entonces ahora la estamos analizando eh no solamente esta denuncia, sino todo lo que es la cuenta, para ver qué resulta de esto, qué hay de cierto y qué no".

Pérez señaló que su trabajo es documental, analizando presupuestos, obras, metodología, legajos y planillas firmadas. Sin embargo, el funcionario destacó un gran desafío temporal para determinar responsabilidades en el pasado, debido a la naturaleza de la documentación que llega al Tribunal. Es decir, es complicado investigar del 2024 para atrás. "Es difícil confirmar si del '24 para atrás estuvieron o no trabajando como dice la denuncia".

Pagando del bolsillo propio

La investigación es grave, ya que el Tribunal, si comprueba las irregularidades, las calificaría como si el sueldo hubiera sido pagado a alguien que no cumplió su función. En este escenario, la responsabilidad recaería directamente sobre los implicados, que son los empleados municipales, abriendo un camino de consecuencias económicas que impactarían en su patrimonio personal.

Pérez remarcó que si se corrobora, la gente la gente va a tener que devolver la plata. El municipio tendrá que proceder para que esas sumas se reintegren".

Es decir, si el Tribunal de Cuentas logra demostrar documentalmente la falta de prestación de servicios, obligaría a los empleados a pagar el perjuicio devolviendo el dinero cobrado al municipio.

Se espera que la investigación del Tribunal de Cuentas termine y tenga antes de fin de año. La gravedad de la situación, en la que un cargo público es cobrado sin trabajar, es considerada una "falta" que debe ser respaldada por documentos, y no solo por palabras.

Qué dijo uno de los Atampiz

image

El diputado de Zonda, Miguel Atampiz, habló de la investigación que lleva adelante el Tribunal de Cuentas y la UFI de Delitos Especiales por presuntas irregularidades en la Municipalidad que comanda su hermano.

“Yo soy empleado municipal y sé lo que se sufre para llegar a fin de mes. Mañana cobran los municipales y el sábado no tienen un peso. No se puede vivir con 500 mil pesos”, afirmó el legislador. Aseguró que se busca reorganizar los turnos de trabajo para permitir que los empleados puedan realizar changas durante la semana: “Les propuse que trabajen sábado y domingo, y entre semana puedan hacer otros trabajos para mantener a sus familias. Porque si no, no llegan”, afirmó en diálogo con Radio Colón.

El diputado también dijo que hay una “movida política”, y anticipó que se implementará un nuevo sistema de control con cinco máquinas de marcación biométrica para registrar asistencia diaria. “Ya hablé con los trabajadores. Desde el lunes (3 de octubre) salen a cumplir horario entre semana, y los que trabajan fines de semana -como en el camping, el vivero o el cementerio- seguirán con su esquema habitual”, dijo.