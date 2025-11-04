El diputado nacional electo Abel Chiconi, presente en una reunión encabezada por Karina Milei

El diputado nacional electo por San Juan, Abel Chiconi , participó este martes de un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores electos de La Libertad Avanza . La reunión se llevó a cabo en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y tuvo como eje principal delinear la estrategia legislativa del espacio libertario para el próximo período parlamentario.

El encuentro comenzó alrededor de las 13 y se extendió por casi dos horas. Además de Karina Milei, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exlegislador nacional y especialista en derecho parlamentario, Eduardo Menem. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo fue coordinar el trabajo de los representantes libertarios en el Congreso y afianzar la comunicación interna del bloque.

“Fue una reunión simple pero necesaria para consolidar este nuevo grupo. Es un gran desafío para mí y también una oportunidad única para San Juan poder, desde mi lugar, formar parte de las decisiones y brindar mi apoyo al presidente Javier Milei para que el país salga adelante definitivamente”, expresó Chiconi tras el encuentro.

La jornada reunió a cerca de 60 diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y sirvió como espacio de presentación de los principales objetivos del Poder Ejecutivo. Entre los temas tratados se destacaron el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno planea impulsar en el Congreso.

El cónclave había sido anticipado el lunes por fuentes oficiales, que confirmaron la convocatoria a todos los legisladores electos de La Libertad Avanza. En esta oportunidad, no fueron invitados los representantes del PRO que compartieron listas durante la campaña, aunque sí participó Diego Santilli, quien no asumirá su banca por haber sido designado ministro del Interior. La reunión marcó el primer paso de coordinación política entre el Ejecutivo y los nuevos parlamentarios del oficialismo, con vistas a la agenda legislativa del año próximo.