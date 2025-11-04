Tras meses de lucha, trabajadores del Garrahan consiguieron un aumento "histórico"

El Hospital Garrahan consolidó un importante avance en materia salarial para su personal al implementar un aumento del 61% en la asignación básica destinado a empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.
Este incremento, que se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, se suma a los bonos mensuales fijos que desde septiembre reciben los trabajadores: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
“Es un aumento salarial histórico”, definieron las autoridades del Hospital pediátrico.
Con este anuncio, el gobierno busca dejar atrás el conflicto que se originó meses atrás con los gremios que reclamaban una recomposición salarial.
La protesta incluyó huelgas, movilizaciones y muestras de respaldo de diversos referentes sociales y académicos.
El hospital ya dispone de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras se aguarda la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.