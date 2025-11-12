miércoles 12 de noviembre 2025

Durante dos jornadas, la Feria Raíces vuelve al Auditorio Juan Victoria con entrada gratuita

Se podrá recorrer los stands de artesanos y emprendedores, que ofrecerán una amplia variedad de productos, además de disfrutar de un espacio gastronómico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este fin de semana, la Feria Raíces volverá a realizarse en el Auditorio Juan Victoria.

Los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 18:00 a 22:30, los jardines del Auditorio Juan Victoria se convertirán en el punto de encuentro de una nueva edición de Feria Raíces, una propuesta que invita a disfrutar de la cultura local, la gastronomía y la creatividad sanjuanina en un ambiente familiar y festivo.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los stands de artesanos y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos, además de disfrutar de un espacio gastronómico con opciones para todos los gustos y sorteos especiales a lo largo del evento.

Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa propone un espacio para compartir, disfrutar y celebrar la identidad sanjuanina al aire libre.

Quienes deseen obtener más información para participar puede comunicarse al contacto: 264-458-6730.

