Durante dos jornadas, la Feria Raíces vuelve al Auditorio Juan Victoria con entrada gratuita

Los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 18:00 a 22:30, los jardines del Auditorio Juan Victoria se convertirán en el punto de encuentro de una nueva edición de Feria Raíces, una propuesta que invita a disfrutar de la cultura local, la gastronomía y la creatividad sanjuanina en un ambiente familiar y festivo.
Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los stands de artesanos y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos, además de disfrutar de un espacio gastronómico con opciones para todos los gustos y sorteos especiales a lo largo del evento.
Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa propone un espacio para compartir, disfrutar y celebrar la identidad sanjuanina al aire libre.
Quienes deseen obtener más información para participar puede comunicarse al contacto: 264-458-6730.