Durante dos jornadas, la Feria Raíces vuelve al Auditorio Juan Victoria con entrada gratuita

Este fin de semana, la Feria Raíces volverá a realizarse en el Auditorio Juan Victoria.

Los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 18:00 a 22:30, los jardines del Auditorio Juan Victoria se convertirán en el punto de encuentro de una nueva edición de Feria Raíces, una propuesta que invita a disfrutar de la cultura local, la gastronomía y la creatividad sanjuanina en un ambiente familiar y festivo.

Video La emoción de la primera mujer trans en recibir una casa del IPV: "Me gustaría que todas mis compañeras tengan una vivienda propia"

Nueva opción San Juan tendrá una Flor de Feria con su edición "Fiesta de la Música"

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los stands de artesanos y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos, además de disfrutar de un espacio gastronómico con opciones para todos los gustos y sorteos especiales a lo largo del evento.

Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa propone un espacio para compartir, disfrutar y celebrar la identidad sanjuanina al aire libre.

Quienes deseen obtener más información para participar puede comunicarse al contacto: 264-458-6730.