Rivadavia Norte estrena obras integrales: veredas, cordones y nuevo equipamiento urbano

La Municipalidad de Rivadavia continúa ejecutando su plan de obras barriales con una intervención clave en el barrio Rivadavia Norte , donde se desarrolló una amplia tarea de urbanización que transformó por completo el entorno y el espacio público. La obra fue impulsada y supervisada por el intendente Sergio Miodowsky , quien destacó que esta acción responde al compromiso asumido con los vecinos desde el inicio de su gestión.

Los trabajos incluyeron 900 metros lineales de zapata y cordón , 250 metros cuadrados de banquina , 200 metros cuadrados de veredas nuevas , junto a la construcción de rampas y puentes vecinales que garantizan accesibilidad y seguridad. Además, se realizó la pintura integral de la zona intervenida, incluido el playón deportivo , y se incorporó nuevo equipamiento urbano , como bancos y basureros.

La iniciativa surgió a partir de un pedido directo de los vecinos, canalizado por la Unión Vecinal. “Esta urbanización representa el tipo de pequeñas grandes obras que nos propusimos priorizar desde el primer día: las que mejoran la vida cotidiana de la gente”, explicó Miodowsky durante una recorrida por el lugar.

El intendente subrayó que esta obra se enmarca en un modelo de gestión que escucha, planifica y ejecuta de manera constante. Según detalló, la administración municipal lleva casi 30 obras inauguradas en menos de dos años, con otras 10 en ejecución y un cronograma que prevé una inauguración por semana hasta fin de año.

Miodowsky destacó también que gran parte de las obras se realizan con mano de obra municipal, lo que permite reducir costos y optimizar recursos. “Trabajar con nuestros equipos nos da eficiencia y transparencia. Con administración austera y una estructura política más liviana, logramos liberar fondos para invertir directamente en infraestructura”, explicó.

El municipio avanza además con un frente de obras simultáneas en distintos puntos del departamento: recuperación de plazas en barrio Camus, nuevas veredas sobre Avenida Ignacio de la Roza entre Pellegrini y Comercio, mejoras urbanas en los conjuntos 1, 2, 3 y 4, y la pavimentación de Villa Chacabuco, una intervención esperada durante décadas que se financia íntegramente con fondos propios.

El jefe comunal también confirmó que los fondos del FODERE se destinarán exclusivamente a obras de pavimentación durante el resto de su gestión, con el objetivo de revertir el atraso histórico que presenta Rivadavia en ese aspecto.

Finalmente, Miodowsky resaltó el valor del programa “Juntos por Tu Barrio”, que permite a cada comunidad definir sus prioridades de inversión a partir del aporte de la Tasa de Servicios. “Rivadavia Norte es un ejemplo de cómo municipio y vecinos pueden trabajar juntos para transformar el lugar donde viven”, afirmó.

Con una inversión de 21 millones de pesos, el tradicional barrio suma una obra que mejora la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. Para la gestión municipal, se trata de otro paso firme dentro de un plan que busca llegar a todos los barrios con soluciones reales y sostenidas en el tiempo.