lunes 17 de noviembre 2025

Impactante video

Terrible ataque a traición en Rawson: le dio varios puntazos por la espalda a una mujer

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en plena vía pública en Frías y calle 5. La víctima terminó con varias heridas cortopunzantes pero estaría fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-11-17 at 09.27.16 - frame at 0m0s

En horas de la madrugada de este lunes, una joven de 20 años terminó internada en el Hospital Rawson tras ser víctima de una brutal agresión. Un video se dio a conocer en las últimas horas y muestra cómo la víctima mientras protagoniza una pelea, otra chica la ataca a traición por la espalda y le propina varios puntazos.

La damnificada manifestó que ella estaba caminando por calle Frías con dos amigas cuando fue abordada ella por otras tres mujeres, con las que tiene problemas de vieja data.

Ahí la damnificada comenzó una riña con una chica, que sería menor de edad, y en el medio del forcejeo la joven de 20 años recibe estos puntazos. La agresora sería una chica mayor de edad manifestaron fuentes judiciales.

El caso recayó en manos de UFI Genérica y está siendo investigado a fondo. Con respecto a la denunciante tuvo varias heridas cortopunzantes en diferentes partes del cuerpo, de igual manera se encuentra fuera de peligro y ya fue dada de alta, dijeron fuentes allegadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

