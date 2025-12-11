jueves 11 de diciembre 2025

Tiempo en Chile

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano

Los departamentos más económicos están ubicados sobre avenida Pacífico. Qué se puede pagar con tarjeta de crédito. Enviados especiales: Florencia García, Natalia Caballero y Gabriel Iturrieta.

image

Las expectativas de los prestadores turísticos de La Serena están depositadas en esta temporada de verano, que anticipa muy buenos números. El director de Turismo, David Videla, le dijo a Tiempo de San Juan que los niveles de reserva alcanzaron el 65% a esta altura del año y que pronostican llegar a los records del 2025.

Los alojamientos de una habitación arrancan de los 79.000 pesos argentinos, sobre avenida Pacífico y alcanzan los 120.000 pesos argentinos diarios para departamentos con dos habitaciones.

La avenida Del Mar es la preferida de los sanjuaninos porque justamente, como su nombre lo indica, está enfrente de la playa. Un alojamiento de una habitación se consigue a 110.000 pesos argentinos diarios mientras que una doble puede alcanzar los 189.000 pesos argentinos, dependiendo de las comodidades de los consorcios y hoteles.

image

Desde Turismo recomiendan que los pagos se hagan en los alojamientos y que en caso de que les pidan transferencias los arrendatarios sean conocidos para evitar estafas. En general los pagos son efectivo pero hay hoteles que reciben tarjetas de crédito en un pago para cancelar los gastos de hospedaje.

image
image

El nivel de reserva es del 65% a esta altura del año, un número que ilusiona a los serenenses, que aún recuerdan como record absoluto la temporada 2025, en la que a la población de 250.000 habitantes se le sumaron 350.000 visitantes a lo largo de todo el verano.

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
