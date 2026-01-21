Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

"Quieren que hable de Groenlandia, lo iba a dejar afuera del discurso". En un clima de alta tensión, Donald Trump tomó la palabra en el foro Económico de Davos, a donde llegó arrastrando una enorme crisis con sus aliados europeos y la OTAN por su intención obstinada de tomar la mayor isla del mundo. "Estoy pidiendo un pedazo de hielo, para la protección del mundo. Es algo muy pequeño comparado con todo lo que le he damos durante tantas décadas", dijo.

"Pueden decir 'sí' y estaremos muy agradecidos, pueden decir 'no'... y lo recordaremos", advirtió tras haber aclarado que "no usará la fuerza" para adquirir Groenlandia.

"Tengo absoluto respeto por el pueblo de Groenlandia y por el pueblo de Dinamarca, pero “todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, dijo. Y anunció: "Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia".

“Lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos", siguió. "Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera imagina”.

"Amo a Europa, quiero verla prosperar pero no va en la dirección correcta", dijo. "Los lugares de donde venimos pueden mejorar mucho si siguen nuestro ejemplo, porque hay lugares en Europa que ya ni siquiera son reconocibles".

Trump subió al escenario entre los aplausos del público y de dirigió a líderes empresariales, amigos y "algunos enemigos".

"Vengo con noticias fenomenales desde Estados Unidos", empezó. Y enumeró los logros de su primer año de gestión, en un mensaje directo para el público estadounidense.

"La economía está en auge", sentenció.

"Venezuela va a tener un éxito rotundo"

Donald Trump se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de su gobierno en Venezuela, y predije una inminente recuperación para el país gracias a la intervención estadounidense.

"Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", dijo Trump.

"Venezuela va a tener un éxito rotundo", sentenció

Añadió que los nuevos líderes venezolanos han estado cooperando con Estados Unidos "una vez que terminó el ataque... y dijeron: 'Hagamos un trato'".

"Cuando Estados Unidos sube, ustedes también"

Trump afirmó que en un año redujo drásticamente el déficit comercial mensual de Estados Unidos en un 77% sin inflación, algo que, según él, todos decían que era imposible.

Afirmó que Estados Unidos tiene plantas siderúrgicas en construcción por todo el país y ha firmado acuerdos comerciales históricos con socios que abarcan el 40% de todo el comercio estadounidense.

Esto incluye acuerdos comerciales con países de Europa, Japón y Corea del Sur, especialmente en materia de petróleo y gas.

Afirma que estos acuerdos han generado riqueza y han provocado un auge en los mercados bursátiles, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países que los han firmado.

"Cuando Estados Unidos sube, ustedes también", añade.

Ucrania: "La OTAN tiene que terminar esa guerra"

Trump tambié centró su atención en la guerra en Ucrania, afirmando que la OTAN ayudará a detenerla.

“Tienen que detener esa guerra porque muere demasiada gente, muere innecesariamente”, afirmó, añadiendo que Putin y Zelenski quieren llegar a un acuerdo.

Afirmó que Estados Unidos apoyará a la OTAN al 100%, pero no está seguro de si los aliados le devolverán el favor.

Los presidentes de EE.UU. en Davos

A diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, Trump se ha convertido en el mandatario que más veces ha ido al foro de Davos.

Bill Clinton, en 2000, fue el primer presidente en funciones en asistir. Lo hizo para defender la globalización y el libre comercio en el cierre de su mandato.

Ronald Reagan participó varias veces, pero solo mediante videoconferencia.

George H.W. Bush y George W. Bush nunca asistieron durante sus presidencias.

Barack Obama nunca fue mientras estuvo en el cargo. Solía enviar a su vicepresidente (Joe Biden) o a secretarios de Estado (como John Kerry).

Joe Biden tampoco asistió personalmente como presidente. Envió en su lugar a funcionarios de alto rango como Antony Blinken.

Históricamente, los asesores de imagen de la Casa Blanca han considerado que Davos tiene una etiqueta de "club de élite y multimillonarios" que puede desconectar al presidente de los problemas del ciudadano común. Por eso, el hecho de que Trump asista con tanta frecuencia —y con una delegación tan grande— es una ruptura total con la tradición diplomática de Washington.

