miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

En un clima de alta tensión, el presidente de EE.UU. tomó la palabra en el foro Económico, a donde llegó arrastrando una enorme crisis con Europa y la OTAN.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Quieren que hable de Groenlandia, lo iba a dejar afuera del discurso". En un clima de alta tensión, Donald Trump tomó la palabra en el foro Económico de Davos, a donde llegó arrastrando una enorme crisis con sus aliados europeos y la OTAN por su intención obstinada de tomar la mayor isla del mundo. "Estoy pidiendo un pedazo de hielo, para la protección del mundo. Es algo muy pequeño comparado con todo lo que le he damos durante tantas décadas", dijo.

Lee además
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no detiene su ofensiva verbal contra Europa.
Tensas relaciones

El fuerte 'ataque' de Trump a Europa: tropas a Groenlandia, aranceles del 200% a Francia y amenazas a Gran Bretaña
encuentro clave entre trump y maria corina machado en la casa blanca: asi llego la premio nobel de la paz
Estados Unidos

Encuentro clave entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca: así llegó la Premio Nobel de la Paz

"Pueden decir 'sí' y estaremos muy agradecidos, pueden decir 'no'... y lo recordaremos", advirtió tras haber aclarado que "no usará la fuerza" para adquirir Groenlandia.

"Tengo absoluto respeto por el pueblo de Groenlandia y por el pueblo de Dinamarca, pero “todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, dijo. Y anunció: "Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia".

“Lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos", siguió. "Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera imagina”.

"Amo a Europa, quiero verla prosperar pero no va en la dirección correcta", dijo. "Los lugares de donde venimos pueden mejorar mucho si siguen nuestro ejemplo, porque hay lugares en Europa que ya ni siquiera son reconocibles".

Trump subió al escenario entre los aplausos del público y de dirigió a líderes empresariales, amigos y "algunos enemigos".

"Vengo con noticias fenomenales desde Estados Unidos", empezó. Y enumeró los logros de su primer año de gestión, en un mensaje directo para el público estadounidense.

"La economía está en auge", sentenció.

"Venezuela va a tener un éxito rotundo"

Donald Trump se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de su gobierno en Venezuela, y predije una inminente recuperación para el país gracias a la intervención estadounidense.

"Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando", dijo Trump.

"Venezuela va a tener un éxito rotundo", sentenció

Añadió que los nuevos líderes venezolanos han estado cooperando con Estados Unidos "una vez que terminó el ataque... y dijeron: 'Hagamos un trato'".

"Cuando Estados Unidos sube, ustedes también"

Trump afirmó que en un año redujo drásticamente el déficit comercial mensual de Estados Unidos en un 77% sin inflación, algo que, según él, todos decían que era imposible.

Afirmó que Estados Unidos tiene plantas siderúrgicas en construcción por todo el país y ha firmado acuerdos comerciales históricos con socios que abarcan el 40% de todo el comercio estadounidense.

Esto incluye acuerdos comerciales con países de Europa, Japón y Corea del Sur, especialmente en materia de petróleo y gas.

Afirma que estos acuerdos han generado riqueza y han provocado un auge en los mercados bursátiles, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países que los han firmado.

"Cuando Estados Unidos sube, ustedes también", añade.

Ucrania: "La OTAN tiene que terminar esa guerra"

Trump tambié centró su atención en la guerra en Ucrania, afirmando que la OTAN ayudará a detenerla.

“Tienen que detener esa guerra porque muere demasiada gente, muere innecesariamente”, afirmó, añadiendo que Putin y Zelenski quieren llegar a un acuerdo.

Afirmó que Estados Unidos apoyará a la OTAN al 100%, pero no está seguro de si los aliados le devolverán el favor.

Los presidentes de EE.UU. en Davos

A diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, Trump se ha convertido en el mandatario que más veces ha ido al foro de Davos.

Bill Clinton, en 2000, fue el primer presidente en funciones en asistir. Lo hizo para defender la globalización y el libre comercio en el cierre de su mandato.

Ronald Reagan participó varias veces, pero solo mediante videoconferencia.

George H.W. Bush y George W. Bush nunca asistieron durante sus presidencias.

Barack Obama nunca fue mientras estuvo en el cargo. Solía enviar a su vicepresidente (Joe Biden) o a secretarios de Estado (como John Kerry).

Joe Biden tampoco asistió personalmente como presidente. Envió en su lugar a funcionarios de alto rango como Antony Blinken.

Históricamente, los asesores de imagen de la Casa Blanca han considerado que Davos tiene una etiqueta de "club de élite y multimillonarios" que puede desconectar al presidente de los problemas del ciudadano común. Por eso, el hecho de que Trump asista con tanta frecuencia —y con una delegación tan grande— es una ruptura total con la tradición diplomática de Washington.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Trump sanciona con aranceles a países que mantengan comercio con Irán

Ultimátum de Trump para Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Descarrilaron dos trenes más en España: murió el conductor y hay 15 heridos

La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Donald Trump publicó una provocadora foto que lo muestra conquistando Groenlandia en la previa de Davos

Rescataron a dos turistas argentinos que fueron arrastrados por el mar en La Serena

La investigación del accidente de tren en España apunta a una rotura de la vía, pero se busca esclarecer si fue causa o consecuencia del descarrilamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el parlamento europeo freno el acuerdo con el mercosur y lo envio al tribunal de justicia de la ue
Conflicto

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Te Puede Interesar

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Por Elizabeth Pérez
Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.
En Albardón

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.
En Rawson

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas