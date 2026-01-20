Donald Trump publicó una provocadora foto que lo muestra conquistando Groenlandia en la previa de Davos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó una provocadora imagen hecha con inteligencia artificial donde se muestra plantando la bandera norteamericana en Groenlandia como si conquistara el territorio.

Muy preocupada La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Lo hizo a través de un posteo en su red social Truth con una foto junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, tomando el asta de la bandera estadounidense junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos”.

La publicación llega en la previa al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde el intento de control del ártico por parte del magnate y los líderes europeos.

El sábado, Trump amenazó a ocho aliados europeos, incluidos el Reino Unido y Dinamarca, con aranceles del 10% si no se llega a un acuerdo sobre Groenlandia.

El primer ministro de Groenlandia afirmó: "No nos dejaremos presionar", mientras los aliados europeos se han unido para defender el territorio danés semiautónomo.

Además, publicó un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde aseguró que debido a que no le otorgaron el Premio Nobel de la Paz él ya no siente la "obligación de pensar solamente en la paz".

El presidente Donald Trump reiteró que quiere apoderarse de Groenlandia y que lo "necesita" por cuestiones de "seguridad nacional", la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen dijo que hay que tomarlo enserio y expresó que, en caso de un ataque, Estados Unidos perdería la protección de la OTAN por completo.

"Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", dice el texto del presidente norteamericano.

En la misiva, insiste que su país no puede proteger el territorio de Rusia y China, y que su país no tiene ningún derecho de propiedad.

"He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia", sentenció.

FUENTE: Clarín