Descarrilaron dos trenes más en España: murió el conductor y hay 15 heridos

La intensa borrasca Harry, que mantiene activada la alerta roja de la Aemet en varios puntos de Cataluña, desencadenó este martes dos graves incidentes en la red de Rodalies. El más severo ocurrió en la provincia de Barcelona, entre Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, donde un tren de la línea R4 se salió de las vías tras el derrumbe de un muro sobre la traza ferroviaria. El balance provisional es de 20 personas heridas y el fallecimiento del maquinista del convoy.

Ante la magnitud del siniestro, el Sistema d’Emergències Mèdiques desplegó un amplio operativo sanitario con 20 ambulancias para asistir a los afectados. A la vez, 38 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con 71 efectivos, trabajaron en la zona junto a los Mossos d’Esquadra para asegurar el área y colaborar en las tareas de rescate.

Protecció Civil activó el plan Ferrocat para emergencias en el transporte de pasajeros en la línea R4. Hasta las 22 horas, el teléfono de emergencias 112 había recibido 28 avisos relacionados con el accidente. Los hospitales cercanos fueron puestos en prealerta para recibir a los heridos, tres de los cuales permanecen en estado grave. Uno de ellos había quedado atrapado dentro de un vagón y debió ser liberado por los bomberos mediante maniobras especializadas.

El segundo episodio se registró en la provincia de Girona y obligó a interrumpir el servicio entre Maçanet Massanes y Tordera. En este caso, un tren de la línea R1 descarriló tras encontrarse con piedras sobre la vía, lo que provocó el impacto contra una roca y la pérdida de un eje del convoy. A bordo viajaban diez pasajeros, que resultaron ilesos y pudieron ser evacuados sin complicaciones.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes del tren accidentado en Barcelona ya fueron rescatados. El centro de coordinación de la emergencia se instaló en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, mientras la circulación ferroviaria permanece cortada entre esa localidad y Gélida. Renfe activó un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios.

Además, se habilitó un punto de información para familiares en el Centro Cívico de la Urbanización Casablanca, donde se brinda asistencia y actualizaciones sobre el estado de los afectados. Los equipos de emergencia detallaron que la mayor parte de los heridos viajaban en los primeros vagones del tren.

En paralelo al operativo, distintas autoridades catalanas se trasladaron al lugar del accidente. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, acudieron a Gélida para seguir la evolución de la situación. También se dirigió al centro de operaciones el delegado del Gobierno central en Cataluña. Desde el Govern señalaron que la presencia de los responsables políticos busca acompañar el despliegue de los servicios de emergencia y monitorear de cerca el desarrollo de los acontecimientos.