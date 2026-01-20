martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente ferroviario

Descarrilaron dos trenes más en España: murió el conductor y hay 15 heridos

La borrasca Harry golpeó con fuerza la red de Rodalies y provocó dos accidentes casi simultáneos. Uno dejó una veintena de heridos y una víctima fatal; el otro obligó a cortar una línea en Girona sin registrar lesionados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trenes españa

La intensa borrasca Harry, que mantiene activada la alerta roja de la Aemet en varios puntos de Cataluña, desencadenó este martes dos graves incidentes en la red de Rodalies. El más severo ocurrió en la provincia de Barcelona, entre Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, donde un tren de la línea R4 se salió de las vías tras el derrumbe de un muro sobre la traza ferroviaria. El balance provisional es de 20 personas heridas y el fallecimiento del maquinista del convoy.

Lee además
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no detiene su ofensiva verbal contra Europa.
Tensas relaciones

El fuerte 'ataque' de Trump a Europa: tropas a Groenlandia, aranceles del 200% a Francia y amenazas a Gran Bretaña
La abogada santiagueña Agostina Páez.
Muy preocupada

La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Ante la magnitud del siniestro, el Sistema d’Emergències Mèdiques desplegó un amplio operativo sanitario con 20 ambulancias para asistir a los afectados. A la vez, 38 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con 71 efectivos, trabajaron en la zona junto a los Mossos d’Esquadra para asegurar el área y colaborar en las tareas de rescate.

Protecció Civil activó el plan Ferrocat para emergencias en el transporte de pasajeros en la línea R4. Hasta las 22 horas, el teléfono de emergencias 112 había recibido 28 avisos relacionados con el accidente. Los hospitales cercanos fueron puestos en prealerta para recibir a los heridos, tres de los cuales permanecen en estado grave. Uno de ellos había quedado atrapado dentro de un vagón y debió ser liberado por los bomberos mediante maniobras especializadas.

El segundo episodio se registró en la provincia de Girona y obligó a interrumpir el servicio entre Maçanet Massanes y Tordera. En este caso, un tren de la línea R1 descarriló tras encontrarse con piedras sobre la vía, lo que provocó el impacto contra una roca y la pérdida de un eje del convoy. A bordo viajaban diez pasajeros, que resultaron ilesos y pudieron ser evacuados sin complicaciones.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes del tren accidentado en Barcelona ya fueron rescatados. El centro de coordinación de la emergencia se instaló en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, mientras la circulación ferroviaria permanece cortada entre esa localidad y Gélida. Renfe activó un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios.

Además, se habilitó un punto de información para familiares en el Centro Cívico de la Urbanización Casablanca, donde se brinda asistencia y actualizaciones sobre el estado de los afectados. Los equipos de emergencia detallaron que la mayor parte de los heridos viajaban en los primeros vagones del tren.

En paralelo al operativo, distintas autoridades catalanas se trasladaron al lugar del accidente. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, acudieron a Gélida para seguir la evolución de la situación. También se dirigió al centro de operaciones el delegado del Gobierno central en Cataluña. Desde el Govern señalaron que la presencia de los responsables políticos busca acompañar el despliegue de los servicios de emergencia y monitorear de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Seguí leyendo

Donald Trump publicó una provocadora foto que lo muestra conquistando Groenlandia en la previa de Davos

Rescataron a dos turistas argentinos que fueron arrastrados por el mar en La Serena

La investigación del accidente de tren en España apunta a una rotura de la vía, pero se busca esclarecer si fue causa o consecuencia del descarrilamiento

El oro y la plata alcanzan precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

"Tremendamente extraño": qué se sabe de las causas de la tragedia ferroviaria en España

Tras un fin de semana sangriento, Guatemala amaneció bajo estado de sitio

Ascienden a 39 los fallecidos y 152 los heridos por el choque de trenes en España

Tragedia ferroviaria en España: dos trenes de alta velocidad descarrilaron y murieron al menos 21 personas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La abogada santiagueña Agostina Páez.
Muy preocupada

La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Te Puede Interesar

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano
Grave

Feroz ataque de un dogo en Rivadavia: terminó en el hospital porque lo atacó el perro de su hermano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei llega al Tour de la Gratitud, muy cerca de San Juan
Parada clave

Milei llega al "Tour de la Gratitud", muy cerca de San Juan

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena video
Tiempo en Chile

Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela video
Debate abierto

La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela