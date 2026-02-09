Manu Armoa jugará en el vóley de Emiratos Árabes: "Nuestro cliente está listo"

Manuel Armoa vuelve a dar un salto en su carrera profesional. El voleibolista sanjuanino dejó el Vôlei Guarulhos de Brasil y fue confirmado como nuevo refuerzo del Al Jazira Club CG, equipo que compite en la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. La llegada del argentino ya fue oficializada por la institución y marca un nuevo capítulo en su cuenta personal para el surgido de la cantera de UPCN.

Luego de su paso por el competitivo torneo brasileño, Armoa apostó por un cambio de aire y un desafío distinto, esta vez en Oriente Medio. En Emiratos, el sanjuanino se suma a un equipo protagonista, que se encuentra en instancias decisivas del certamen local y que confía en su jerarquía para pelear bien arriba.

Desde el club anunciaron su incorporación con un mensaje claro y contundente, reflejando la expectativa que genera su llegada: "Nuestro cliente Manuel Armoa Morel está listo para su primer desafío. Este martes da un paso importante en su nueva trayectoria mientras compite en las semifinales de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos". De esta manera, el argentino podría tener acción casi inmediata en una fase clave del campeonato.

Con experiencia internacional y un recorrido que sigue en ascenso, Manuel Armoa continúa consolidando su carrera fuera del país.