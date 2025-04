Manu Armoa, a fondo: cómo fue vivir con 15 grados bajo cero, lo que más extrañó de San Juan y sus próximos desafíos con la albiceleste

“Allá la gente toma vitamina D, magnesio, lo que sea porque se te va la energía. Te empezás a enfermar, te volvés medio depresivo…”

Si bien destacó el altísimo nivel del vóley y las condiciones económicas que ofrece la liga polaca, Manu reconoció que hay cosas que el dinero no compra: “Cosas tan simples como el sol, un mate o una carne, te vienen al alma”.

Hace poco más de una semana que volvió a San Juan, y la readaptación no fue fácil: “Dormimos re tarde allá, son como 4 o 5 horas de diferencia. Pero acá también cambiamos los horarios, cualquier hora sirve para recuperar tiempo perdido con los amigos”. Entre asados, fútbol, tenis y hasta una pasada por la pista de atletismo, Manu se siente como pez en el agua.

El reencuentro con sus afectos fue vital: “Mis amigos y mis viejos, que son prácticamente como amigos, están conmigo todo el día. Aprovechando este tiempito porque ya se termina: tengo que viajar a Buenos Aires para concentrar con la selección”.

Modo selección ON

Con la albiceleste ya en la mira, Manu se ilusiona con una temporada cargada de compromisos con la celeste y blanca. “Hermoso que juguemos amistosos en San Juan. Esta semana arranqué de vuelta a entrenar: gimnasio, tenis, me fui a nadar, lo que sea para llegar bien”.

Incluso se sumó a un entrenamiento con UPCN, el club de sus amores: “Fui con la pilcha de UPCN, hermoso volver. El estadio es una locura, ves los carteles... Ganó cinco mundiales, dieciocho mil ligas. Volver ahí es volver a casa”.

Embed - VUELVE ARMOA A UPCN? SU TEMPORADA POR POLONIA - ENTRE TIEMPO

No esquivó la crítica a la actual situación de la liga argentina: “UPCN no jugó y la liga no fue lo mismo. Sin el máximo campeón, no es liga. La organización es un desastre. Se juega una semana en Tucumán, otra en Buenos Aires, y así. Todo para que a los de Capital no se les complique. Los del interior mueren con ese sistema”.

Un break de Polonia, rumbo a Brasil

Tras dos años en Polonia, Armoa decidió pegar un volantazo: “Fue mi segundo y último año allá. Ya volveré, pero ahora me voy para Brasil. Duro, muy duro. En diciembre estuve depresivo, terminé dos semanas en el hospital por un tema estomacal, pero también fue la cabeza. Están todos tus amigos en la playa y vos en -15°”.

Ahora jugará en Bola y Brasilia, un equipo que promete ser competitivo: “Es un nivel apenas abajo de Italia y Polonia, pero muy bueno. Y la vida también. Volver a pasar la Navidad en tu casa después de siete años, no tiene precio”.

Reflexiones y raíces

“Yo priorizo más la vida que el dinero, como hizo mi viejo. Por eso sigo viniendo a San Juan, porque acá se vive precioso. Dormís la siesta, sale el sol, la gente es amorosa. ¿Para qué te vas a ir?”.

Con la humildad que lo caracteriza, se animó a hablar de su costado más personal. Habló de sus padres, Carla y Fabián, con palabras llenas de ternura: “Mi mamá es intensidad con amor. Mi papá, paciencia y amor. Se complementan. Me hicieron así, una mezcla de los dos”.

Y también mostró su lado más relajado: “Allá en Polonia no te queda otra que entrenar y después... Netflix. Empecé a meterle a la consola de DJ, algo me enseñó Bruno Lima y también Mati Sánchez. El otro día terminé cantando ‘Te olvidaré’ con el Hugo en el escenario”, dijo entre risas.