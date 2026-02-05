Elevaron a juicio la causa de trata de personas donde está implicado el abogado Gustavo de la Fuente

Gustavo de la Fuente, procesado en una causa de trata de personas y a la vez candidato a defensor oficial.

Gustavo de la Fuente, el reconocido abogado penalista de la provincia que está implicado en una causa por trata de personas, finalmente tendrá el juicio en su contra. Este miércoles 4 de febrero, el juez federal Leopoldo Rago Gallo elevó la causa a juicio y se espera que el debate en el TOF (Tribunal Oral Federal) comience en algún momento durante este 2026.

El letrado que fue parte de varias causas penales importantes de la provincia está preso desde que empezó a ser investigado. Durante todo este tiempo, sus abogados defensores hicieron grandes esfuerzos para dejarlo en libertad, pero no lo lograron. Es decir, que al debate llegará esposado.

En esta causa también están implicados el supuesto socio de Gustavo de la Fuente, se trata del colombiano John Sebastian Quevedo; este sería responsable del estudio “Belle Argentina”.

379A0423-2.jpg Gustavo De la Fuente. Imagen: Cámara de Diputados

La causa que llevó al abogado Gustavo de la Fuente a juicio

El letrado conocido por todos en el ambiente tribunalicio fue sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal que se dedicaba a cosificar mujeres y ultrajarlas en forma constante, incitándolas a realizar diferentes acciones para cumplir con las órdenes de los usuarios, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Además, está sospechado de explotarlas laboralmente, quedándose con gran parte de las ganancias que ellas mismas producían con su contenido a costas de engaños y ocultamientos de las cifras que se percibían por sus servicios.

Por esa razón, el juez federal, Leopoldo Rago Gallo elevó la causa a juicio del letrado acusándolo en calidad de autor por los artículos 145 bis y 145 ter, incisos 1°, 4°, 5° y párrafo anteúltimo, en concurso real, por tratarse de hechos y víctimas independientes.

Todo ello, según el auto de procesamiento, por ofrecer, captar, trasladar y acoger a personas con fines de explotación, pese al consentimiento de las mismas; lo mismo que engañar, ejercer violencia y abuso de autoridad y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad para la recepción de pagos o beneficios.

La investigación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue la que dejó al descubierto las maniobras de De la Fuente y sus cómplices y la misma contó con el aporte de un testigo encubierto. Es por ese motivo que el defensor Fernando Castro apuntó hacia él en la apelación.

Esa participación, a su criterio, atenta contra el principio de defensa en juicio y el debido proceso legal puesto que tanto la defensa como el imputado se encuentran imposibilitados de conocer la objetividad que puede acompañar al testigo. Esa situación podría representar una causal de ánima aversión o cualquier otra cuestión que pueda acompañar la legalidad del testimonio. En simples palabras, para la defensa, el testimonio que "lo entregó" podría estar viciado en intereses como perjudicarlo.