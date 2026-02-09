lunes 9 de febrero 2026

Luis Murúa recordó la final perdida en Pergamino: "Gracias Desamparados"

El entrenador que dirigió el equipo que peleó por el ascenso al Federal A se acordó de esta fecha especial e hizo un posteo con una simple dedicatoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pitypng
Desamparados

Hace un año atrás, Sportivo Desamparados vivía otro presente con haber llegado a la final del Regional Amateur y quedar a tan solo un paso del objetivo. Aquella derrota por la mínima ante Ben Hur todavía duele en el barrio Patricias Sanjuaninas y el que tampoco olvida aquella herida es el ex DT Luis Murúa, que hizo mención al momento en sus redes sociales.

Sin muchas palabras y con un video significativo, 'Piti' usó su cuenta de WhatsApp para compartir un estado con sus cercanos y con aquellos de la institución Víbora que todavía guarda algún cariño. El momento era clave: un Desamparados que con ilusíon, partía hacia Pergamino. La calle Estaban Echeverría estaba copada de sus hinchas, que le dieron el adiós a ese platel que dejó todo en la cancha de Douglas Haig, pero como el fútbol a veces es injusto, no alcanzó.

"Gracias Desamparados", escribió Murúa, acompañado de un video. Al ser consultado sobre un posible regreso, fue sincero y aseguró: "Volveré". Dejando la puerta abierta a un ¿futuro llamado de la institución Víbora?

1
Foto captura de un video que subió Luis Murúa, ex DT de Desamparados, a su estado de WhatsApp.

Foto captura de un video que subió Luis Murúa, ex DT de Desamparados, a su estado de WhatsApp.

