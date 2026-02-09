Luis Murúa recordó la final perdida en Pergamino: "Gracias Desamparados"

Hace un año atrás, Sportivo Desamparados vivía otro presente con haber llegado a la final del Regional Amateur y quedar a tan solo un paso del objetivo. Aquella derrota por la mínima ante Ben Hur todavía duele en el barrio Patricias Sanjuaninas y el que tampoco olvida aquella herida es el ex DT Luis Murúa , que hizo mención al momento en sus redes sociales.

Sin muchas palabras y con un video significativo, 'Piti' usó su cuenta de WhatsApp para compartir un estado con sus cercanos y con aquellos de la institución Víbora que todavía guarda algún cariño. El momento era clave: un Desamparados que con ilusíon, partía hacia Pergamino. La calle Estaban Echeverría estaba copada de sus hinchas, que le dieron el adiós a ese platel que dejó todo en la cancha de Douglas Haig, pero como el fútbol a veces es injusto, no alcanzó.