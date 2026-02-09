lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El gesto de Messi con el hijo de un jugador rival que recorrió el mundo

El capitán de Inter Miami fue figura con un gol y una asistencia en el 2-2 ante Barcelona de Guayaquil, pero una escena fuera de la cancha se llevó todas las miradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi

El empate 2-2 de Inter Miami ante Barcelona de Guayaquil dejó una imagen que dio la vuelta al mundo. Lionel Messi fue protagonista dentro de la cancha, con un gol y una asistencia, y también afuera, con un gesto que se volvió viral.

Lee además
seattle seahawks ganan el super bowl lx
Fútbol Americano

Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX
boca perdio ante velez por 2 a 1 y se privo de ser el puntero de la zona a
Liga Profesional

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A

Miguel Parrales, futbolista de Barcelona de Guayaquil, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a Messi limpiando el vidrio del micro para que su hijo pudiera verlo mejor desde afuera. “Micky fue muy feliz”, escribió el futbolista ecuatoriano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020883751715111346&partner=&hide_thread=false

Cómo fue el partido de Lionel Messi ante Barcelona de Guayaquil

El crack rosarino abrió el marcador a los 31 minutos con una gran jugada individual: dejó a dos rivales en el camino y sacó un remate potente para el 1-0. A los 41, Joao Rojas empató de cabeza para el conjunto ecuatoriano, pero sobre el cierre del primer tiempo Messi volvió a aparecer, esta vez como asistidor.

El capitán de las Garzas habilitó a Germán Berterame, uno de los refuerzos del equipo, que controló y definió con fuerza dentro del área para el 2-1.

Sin embargo, el equipo de Florida no logró sostener la ventaja y, ya en las últimas jugadas del partido, Tomás Martínez apareció solo en el área para sellar el 2-2 definitivo.

Seguí leyendo

Impactante show del medio tiempo en el Super Bowl 2026: Bad Bunny mostró el profundo espíritu latino

Huracán se quedó con el clásico contra San Lorenzo: el sanjuanino Ladstatter entró en el segundo tiempo

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Boca arregló con Estudiantes y Edwin Cetré será nuevo jugador del Xeneize

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la revancha del duelo que cambió la historia de la NFL

Copa Davis: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Por Pablo Mendoza
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente
Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente