El gesto de Messi con el hijo de un jugador rival que recorrió el mundo

El empate 2-2 de Inter Miami ante Barcelona de Guayaquil dejó una imagen que dio la vuelta al mundo. Lionel Messi fue protagonista dentro de la cancha, con un gol y una asistencia, y también afuera, con un gesto que se volvió viral.
El capitán de Inter Miami fue figura con un gol y una asistencia en el 2-2 ante Barcelona de Guayaquil, pero una escena fuera de la cancha se llevó todas las miradas.
Miguel Parrales, futbolista de Barcelona de Guayaquil, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a Messi limpiando el vidrio del micro para que su hijo pudiera verlo mejor desde afuera. “Micky fue muy feliz”, escribió el futbolista ecuatoriano.
El crack rosarino abrió el marcador a los 31 minutos con una gran jugada individual: dejó a dos rivales en el camino y sacó un remate potente para el 1-0. A los 41, Joao Rojas empató de cabeza para el conjunto ecuatoriano, pero sobre el cierre del primer tiempo Messi volvió a aparecer, esta vez como asistidor.
El capitán de las Garzas habilitó a Germán Berterame, uno de los refuerzos del equipo, que controló y definió con fuerza dentro del área para el 2-1.
Sin embargo, el equipo de Florida no logró sostener la ventaja y, ya en las últimas jugadas del partido, Tomás Martínez apareció solo en el área para sellar el 2-2 definitivo.