El empate 2-2 de Inter Miami ante Barcelona de Guayaquil dejó una imagen que dio la vuelta al mundo. Lionel Messi fue protagonista dentro de la cancha, con un gol y una asistencia, y también afuera, con un gesto que se volvió viral.

Miguel Parrales , futbolista de Barcelona de Guayaquil, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a Messi limpiando el vidrio del micro para que su hijo pudiera verlo mejor desde afuera. “ Micky fue muy feliz ”, escribió el futbolista ecuatoriano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020883751715111346&partner=&hide_thread=false El gesto de Messi con el hijo de un jugador rival que recorrió el mundo pic.twitter.com/YMIKKcAYuu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 9, 2026

Cómo fue el partido de Lionel Messi ante Barcelona de Guayaquil

El crack rosarino abrió el marcador a los 31 minutos con una gran jugada individual: dejó a dos rivales en el camino y sacó un remate potente para el 1-0. A los 41, Joao Rojas empató de cabeza para el conjunto ecuatoriano, pero sobre el cierre del primer tiempo Messi volvió a aparecer, esta vez como asistidor.

El capitán de las Garzas habilitó a Germán Berterame, uno de los refuerzos del equipo, que controló y definió con fuerza dentro del área para el 2-1.

Sin embargo, el equipo de Florida no logró sostener la ventaja y, ya en las últimas jugadas del partido, Tomás Martínez apareció solo en el área para sellar el 2-2 definitivo.