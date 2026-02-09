El clásico ullunero abrirá la primera fecha del fútbol sanjuanino: así se jugarán los dos primeros capítulos

Después de que el 2025 coronara a Unión de Villa Krause, este año se renuevan las ilusiones ya Liga Sanjuanina dio a conocer cómo se jugarán las dos primeras fechas. La primera jornada tendrá al 'derby' ullunero. Todos los cruces con día y horario.
El fin de semana del 14 de febrero arrancará el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. Se conocieron los días y horarios que irán los cruces.
La primera fecha se jugará este 14 de febrero, con los partidos de 4ta a las 15hs y Primera 17.30hs. Sin duda el plato fuerte estará en cancha de San Lorenzo de Ullum, cuando el local reciba al recién ascendido y clásico Villa Ibañez.
Los otro partidos tendrán como protagonistas: Marquesado-Trinidad, Colon-Minero, Atenas-Sarmiento, Juventud Zondina-Carpintería, 9 de Julio-Desamparados, Peñarol-Alianza, López Pelaez-Defensores de Argentinos. El mismo día pero más tarde, jugará Unión-Rivadavia a las 19hs en Cuarta y Primera lo hará desde las 21.30hs en el Estadio 12 de Octubre.
MARTES 17 DE FEBRERO / Primera 17:30hs / Cuarta 15hs
Minero-Marquesado
Sarmiento-Colon
Villa Ibáñez-Atenas
Carpintería-San Lorenzo
Desamparados-Juv Zondina
Rivadavia-9 de Julio
Alianza-Unión
ESTADIO Bicentenario
Peñarol López-Pelaez
Trinidad-Defensores de Argentinos