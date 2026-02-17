martes 17 de febrero 2026

Denuncia

Sturzenegger alquiló 4 pisos y 24 cocheras por 720 millones, mientras el Gobierno impulsa el "alquiler cero"

El contrato fija 60 millones de pesos mensuales para los pisos 3° a 6° del edificio donde dispuso alquilar el ministro desregulador, y suma expensas ordinarias a cargo del Estado.

Por Agencia NA
image

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte, CABA) por 720 millones de pesos para un período de 12 meses, con un canon de $60 millones mensuales por los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, más 24 cocheras en el mismo edificio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la contratación se tramitó como contratación directa por adjudicación simple y, de acuerdo a la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que terminó recomendada para la adjudicación por ser “admisible y económicamente conveniente”.

La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025. El precio mensual fijado para cada piso es de $15 millones.

Traducido al valor de referencia que usa el propio expediente para dimensionar el gasto el alquiler total de $720 millones, equivale a unos USD 480.000, mientras que el pago mensual de $60 millones ronda los USD 40.000. Por piso, el canon mensual de $15 millones representa unos USD 10.000.

image

El Tribunal de Tasación de la Nación fue el que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos (con seis cocheras por piso), que funcionarán como sede operativa del ministerio. En términos de superficie, el informe de tasación trabajó sobre 1.000 m² por piso.

¿Qué pasa con las expensas?

Hay dos puntos clave. Primero, el pliego establece que “la oferta no deberá incluir” el pago de expensas ordinarias (es decir, el precio ofertado es “neto” de expensas). Segundo, el contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria (el Estado) y que las extraordinarias corresponden a la locadora.

En la práctica, eso implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon publicado, porque expensas y servicios corren por afuera del alquiler.

image
image

La decisión, además, se inserta en una discusión interna del propio Gobierno: el expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre la necesidad de cumplir con el programa “ALQUILER CERO”, que busca evitar nuevas erogaciones locativas y priorizar relocalizaciones en inmuebles estatales.

image

En paralelo, el Gobierno viene usando “Alquiler Cero” como bandera para mostrar recortes: la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, difundió oficialmente que el plan eliminó alquileres y cocheras en distintas sedes, en línea con el objetivo de reducir gastos de locación.

Ese marco hace que el contrato por Diagonal Norte se lea como un fuerte contraste: mientras una cartera publicita el “alquiler cero”, otra sostiene (y formaliza) un alquiler millonario en plena city porteña.

image

El ruido político se potencia por el momento personal del propio Sturzenegger. En los últimos días, el ministro quedó envuelto en otra polémica tras la investigación de Agencia Noticias Argentinas sobre la adjudicación de un contrato de Cancillería para capacitación de inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que conduce María Josefina Rouillet, su esposa.

A eso se sumó el debate público por el artículo 44 de la reforma laboral vinculada al esquema de licencias médicas, un capítulo que —según reconstrucciones periodísticas— terminó marcando un punto de quiebre en la discusión interna del oficialismo.

