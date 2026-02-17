El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por instigación de delitos en la marcha al Congreso

El Ministerio de Seguridad radicó este martes una denuncia penal por instigación de delitos ante la Justicia Federal, entre ellos resistencia a la autoridad y daño agravado, tras los incidentes de la semana última en el Congreso.

Cambios Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Cifras actuales La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presentación judicial se efectuó tras la publicación de videos en las redes sociales sobre “la fabricación de miguelitos y objetos cortopunzantes”, con el objetivo de provocar destrozos en neumáticos y generar actos violentos.

Según la cartera, encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva, “este tipo de elementos es utilizado para sabotear patrulleros, vehículos particulares y de emergencia, poner en riesgo la integridad de nuestras fuerzas de seguridad, manifestantes y entorpecer deliberadamente el accionar” de la Policía Federal Argentina “en contextos de violencia organizada”.

La denuncia se realiza en el marco de los recientes disturbios ocurridos la semana pasada en las inmediaciones del Congreso, donde el Senado dio media sanción a la reforma laboral y se concretó la detención de varias personas.

“No se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”, consideró el Ministerio de Seguridad.

“En la denuncia presentada se solicitó la inmediata investigación de los hechos, la identificación de los responsables y el seguimiento de los perfiles involucrados, a fin de determinar la posible comisión de otros delitos y responsabilidades penales”, resaltaron las fuentes.