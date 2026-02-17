martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incidentes

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por instigación de delitos en la marcha al Congreso

La denuncia se realiza en el marco de los recientes disturbios sucedidos mientras el Senado le daba media sanción a la Reforma Laboral.

Por Agencia NA
Alejandra Monteoliva junto a su antecesora en Seguridad, Patricia Bullrich

Alejandra Monteoliva junto a su antecesora en Seguridad, Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad radicó este martes una denuncia penal por instigación de delitos ante la Justicia Federal, entre ellos resistencia a la autoridad y daño agravado, tras los incidentes de la semana última en el Congreso.

Lee además
la disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuanto pagan las billeteras digitales
Cifras actuales

La disputa por las cuentas sueldo resurge con la reforma laboral: cuánto pagan las billeteras digitales
La Cámara de Diputados de la Nación sufrirá cambios tras el 10 de diciembre.
Cambios

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presentación judicial se efectuó tras la publicación de videos en las redes sociales sobre “la fabricación de miguelitos y objetos cortopunzantes”, con el objetivo de provocar destrozos en neumáticos y generar actos violentos.

Según la cartera, encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva, “este tipo de elementos es utilizado para sabotear patrulleros, vehículos particulares y de emergencia, poner en riesgo la integridad de nuestras fuerzas de seguridad, manifestantes y entorpecer deliberadamente el accionar” de la Policía Federal Argentina “en contextos de violencia organizada”.

La denuncia se realiza en el marco de los recientes disturbios ocurridos la semana pasada en las inmediaciones del Congreso, donde el Senado dio media sanción a la reforma laboral y se concretó la detención de varias personas.

“No se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”, consideró el Ministerio de Seguridad.

“En la denuncia presentada se solicitó la inmediata investigación de los hechos, la identificación de los responsables y el seguimiento de los perfiles involucrados, a fin de determinar la posible comisión de otros delitos y responsabilidades penales”, resaltaron las fuentes.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata

Reforma laboral: Para Macri, la media sanción va "en la dirección correcta"

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Estafa Libra: Hyden Davis le habría transferido un millón de dólares a un jubilado bonaerense

Criticaron su visita a La Rioja y Villarruel reaccionó: "Catadores de...

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Sturzenegger alquiló 4 pisos y 24 cocheras por 720 millones, mientras el Gobierno impulsa el "alquiler cero"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el anuncio de megainversion en cobre sanjuanino, milei se reunio con ejecutivos de vicuna
Encuentro

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo