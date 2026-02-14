sábado 14 de febrero 2026

Insólito

En La Plata: un penitenciario conducía borracho en contramano y chocó contra un árbol tras una persecución

El implicado presta servicio en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero y tras el siniestro quedó demorado.

Por Agencia NA
Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense fue demorado durante la madrugada de este viernes en la ciudad de La Plata luego de chocar contra un árbol mientras conducía alcoholizado y en contramano.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local, quienes detectaron la maniobra irregular y dieron inicio a una breve persecución para detener la marcha del vehículo, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La secuencia terminó cuando el conductor perdió el control y colisionó contra un árbol en inmediaciones de la Plaza Matheu, en la zona de 1 y 66.

Al descender del rodado, los inspectores le realizaron el test de alcoholemia, cuyo resultado positivo, en tanto que el vehículo fue secuestrado y retirado del lugar mediante una grúa.

El conductor fue identificado como Agustín David González, quien posee jerarquía de Alcaide y cumple funciones como auxiliar de visitas.

Su último ascenso se produjo el 1° de enero pasado y actualmente presta servicio en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero.

La Justicia intervino e inició una causa por lo sucedido, al tiempo que, además de las sanciones económicas correspondientes, no se descarta el retiro de la licencia de conducir y la apertura de un sumario administrativo dentro del ámbito penitenciario.

