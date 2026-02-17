martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Punguista récord: La detuvieron tras robar 18 celulares en carnaval

En el botín requisado por la policía había seis iphone.

Por Agencia NA
image

Una mujer de nacionalidad peruana fue detenida acusada de robar 18 celulares durante los carnavales porteños en el barrio de Boedo, de los más clásicos e importantes de la Capital Federal.

Lee además
violento robo en concepcion: un hombre tajeo a un joven con un cuchillo de carnicero para robarle el celular
Inseguridad

Violento robo en Concepción: un hombre tajeó a un joven con un cuchillo de carnicero para robarle el celular
medianoche de terror en rawson: lo encanonaron en una esquina y le robaron el celular
Barrio la Estación

Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho durante la madrugada de este martes cuando efectivos de la Policía de la Ciudad supervisaban el desarrollo de los festejos por los corsos en la intersección de las avenidas San Juan y Boedo.

Los transeúntes advirtieron a las autoridades por la presencia de una supuesta delincuente que sustrajo teléfonos, motivo por el que procedieron a una requisa y encontraron un total de 18 dispositivos.

Entre los celulares encontrados había seis iPhone, tres Xiaomi, cinco Samsung, tres Motorola y un Infinix, al tiempo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36 ordenó el arresto de la involucrada por el delito de robo y el secuestro de los elementos.

La mujer quedó a disposición del juez Alejandro Ferro, mientras avanza la investigación para devolver las pertenencias recuperadas a sus dueños.

Seguí leyendo

Femicidio en Termas de Río Hondo: Detuvieron a un sospechoso

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Preocupación por la salud de Alberto Samid: ¿qué le pasó?

Carnaval mortal: salió a los corsos y la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Quién es el reconocido periodista argentino que cayó por lavado de dinero: en las últimas horas recuperó la libertad

Fallo histórico en Mendoza: Manaos deberá pagar 800 millones de pesos a un empleado

En La Plata: un penitenciario conducía borracho en contramano y chocó contra un árbol tras una persecución

Murió un conocido periodista y ex dirigente radical

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero
Investigación

Carnaval mortal: salió a los corsos y la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo