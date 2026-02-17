Punguista récord: La detuvieron tras robar 18 celulares en carnaval

Una mujer de nacionalidad peruana fue detenida acusada de robar 18 celulares durante los carnavales porteños en el barrio de Boedo, de los más clásicos e importantes de la Capital Federal.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho durante la madrugada de este martes cuando efectivos de la Policía de la Ciudad supervisaban el desarrollo de los festejos por los corsos en la intersección de las avenidas San Juan y Boedo.

Los transeúntes advirtieron a las autoridades por la presencia de una supuesta delincuente que sustrajo teléfonos, motivo por el que procedieron a una requisa y encontraron un total de 18 dispositivos.

Entre los celulares encontrados había seis iPhone, tres Xiaomi, cinco Samsung, tres Motorola y un Infinix, al tiempo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36 ordenó el arresto de la involucrada por el delito de robo y el secuestro de los elementos.

La mujer quedó a disposición del juez Alejandro Ferro, mientras avanza la investigación para devolver las pertenencias recuperadas a sus dueños.