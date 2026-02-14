sábado 14 de febrero 2026

Quién es el reconocido periodista argentino que cayó por lavado de dinero: en las últimas horas recuperó la libertad

El movilero, investigado por presunto lavado de dinero, recuperó su libertad tras estar demorado varias horas.

Por Agencia NA
Tras permanecer demorado en la ciudad de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, el periodista deportivo Enrique "Quique" Felman recuperó la libertad en las últimas horas y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

¿Se reincorpora a TyC Sports?

Fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado de Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que facilitó su rápida liberación. A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.

Se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que "vuelve mañana" y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.

