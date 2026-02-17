martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Carnaval mortal: salió a los corsos y la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Ocurrió en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Por el crimen de la mujer de 65 años, hay un detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero

Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero

Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años, fue hallada desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La Justicia investiga un femicidio y hay un hombre de 38 años detenido.

Lee además
la ciudad de san juan revivio el carnaval con shyrah, plaza y arte
Bien surtido

La Ciudad de San Juan revivió el carnaval con Shyrah, plaza y arte
con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, calingasta deslumbro en su 48° edicion del carnaval
¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

Según medios locales, el hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda desplegada desde el domingo, cuando su familia denunció la desaparición. Según dijeron, la mujer había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y no regresó.

A partir de ahí, la Policía difundió su fotografía y solicitó colaboración de los vecinos, mientras que la división Búsqueda de Personas intensificó los operativos en la zona junto a personal de la Comisaría 50.

De acuerdo con el diario El Liberal, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en la casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Buscan determinar si Medina fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta allí posteriormente.

Además, se espera aún el resultado de la autopsia, que deberá esclarecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o mientras aún estaba con vida. Además, deberán establecer si L.R.B. actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

La investigación quedó bajo la supervisión del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, que continuará con nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Preocupación por la salud de Alberto Samid: ¿qué le pasó?

Quién es el reconocido periodista argentino que cayó por lavado de dinero: en las últimas horas recuperó la libertad

Fallo histórico en Mendoza: Manaos deberá pagar 800 millones de pesos a un empleado

En La Plata: un penitenciario conducía borracho en contramano y chocó contra un árbol tras una persecución

Murió un conocido periodista y ex dirigente radical

Una conocida marca de gaseosas nacional deberá pagar 800 millones a un ex trabajador

Fuerte frase de Salvador Baratta, exjefe de la policía de Buenos Aires: "El 70% de los menores terminan muertos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
preocupacion por la salud de alberto samid: ¿que le paso?
Mensaje de X

Preocupación por la salud de Alberto Samid: ¿qué le pasó?

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos
Videos

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina
Tío abusador

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Atención

Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz
Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz