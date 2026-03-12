jueves 12 de marzo 2026

Fuerte denuncia

Escándalo en Misiones: acusan a un intendente por violar a una empleada del Concejo Deliberante en un despacho

El acusado es Mario Darío Peyer, jefe comunal de Caraguatay, ubicada en el departamento Montecarlo, cerca de Eldorado. Además, la mujer aseguró que el funcionario le hizo gestos amenazantes a su hija de 11 años en una plaza, para amedrentarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura" es la frase de Ernesto "Che" Guevara elegida por Mario Darío Peyer, de 47 años e intendente del municipio misionero de Caraguatay, en su bio de Instagram, ahora involucrado en una gravísima denuncia por abuso sexual por la cual el gobernador Hugo Passalacqua le reclamó públicamente "que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia".

Apenas la mujer ratificó la denuncia en sede judicial, el juez de Instrucción de Puerto Rico dictó una perimetral y ordenó allanamientos en la sede comunal de Caraguatay, el Concejo Deliberante -donde ella trabaja- y una requisa de la camioneta oficial utilizada por el acusado.

Apenas el juez de Instrucción de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, escuchó el crudo relato de la mujer, avanzó con rapidez: notificó al alcalde del inicio de la causa en su contra y la prohibición de tomar contacto por cualquier medio con la víctima o su familia.

El magistrado no pudo disponer la detención del acusado porque goza de inmunidad debido a su cargo, aunque sí puede llamarlo a indagatoria.

Apenas se conoció la ratificación de la denuncia, desde el Gobierno provincial le soltaron la mano a Peyer.

Passalacqua, que hace casi tres semanas había compartido dos fotos en sus redes sociales tras recibir al intendente en su despacho, hizo un posteo contundente.

"Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/2031891707902525767?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031891707902525767%7Ctwgr%5Ef7f562e3a6ed63be973f2a7777c4add0233caa7a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpoliciales%2Fdenuncian-intendente-misiones-violar-empleada-concejo-deliberante-despacho_0_tZYN3I6IRZ.html&partner=&hide_thread=false

La víctima realizó la denuncia a fines de febrero pasado ante un fiscal subrogante, que abrió una investigación y dio intervención al juez Balanda Gómez, quien decidió convocar a la mujer para que ratificara la acusación.

La víctima, que tiene 30 años y es madre, contó que todo comenzó el año pasado cuando se reintegró a su labor en el Concejo Deliberante tras una licencia por maternidad.

El primer acto impropio por parte de Peyer lo situó el 8 de julio. Sostuvo que el intendente la convocó a su despacho y le pidió que le contara lo que había sucedido en la sesión del Concejo el día anterior.

La joven le dijo que había tenido un cruce con un asesor de uno de los ediles y que, en esas circunstancias, el funcionario la tomó de las manos y le dijo “quedate tranquila, no te preocupes”. Según su relato, la situación la incomodó, motivo por el cual se retiró de la oficina.

El hecho más grave se produjo el 6 de septiembre, muy temprano. La mujer contó que Peyer se acercó al Concejo con obsequios por el día de la secretaria. Sostuvo que él le llevó una caja de bombones y que, al levantarse de su puesto de trabajo para agradecerle, la aprisionó contra su cuerpo. Apenas ella intentó alejarlo, el hombre la arrinconó y dio una cachetada mientras cerraba con llave la puerta de acceso a la oficina.

La víctima apuntó que Peyer empezó a manosearla. “Yo lo empujo y le digo que está por venir mi marido, pero él me dice que eso es lo que a él le gusta”, añadió.

De acuerdo a su versión, el intendente la empujó sobre el escritorio y golpeó la cabeza contra el mueble. La joven intentó pedir ayuda, pero el alcalde le tapó la boca y la violó. “No pude hacer nada”, afirmó ante el juez la víctima, totalmente angustiada por revivir lo sucedido.

Según el relato, Peyer amenazó con dejarla sin trabajo y pedir el traslado de su pareja si relataba lo que había sucedido.

Tres semanas después, el intendente asistió a la sesión del Concejo Deliberante y se sentó junto a la víctima. “Ese día empezó a tocarme por debajo de la mesa. Yo me corrí para evitar la situación y la presidenta del Concejo le llamó la atención sin saber lo que había ocurrido días antes”, recordó.

La mujer indicó que el último fin de semana, cuando ya había realizado la denuncia en la Fiscalía, desde la camioneta del municipio Peyer realizó gestos amenazantes hacia su hija de 11 años cuando jugaba en la plaza. El hombre ya había sido alertado sobre la grave acusación y con ello habría buscado impedir que la joven ratificara la presentación.

Peyer deberá designar abogado defensor esta semana en una causa en la que se le imputan los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y amenazas". Si el Concejo Deliberante avanza con su desafuero, la Justicia podría dictarle la prisión preventiva.

Caraguatay está ubicada en el departamento Montecarlo, cerca de Eldorado y a 178 kilómetros de Posadas, sobre la ruta nacional 12 y a la vera del río Paraná. Su nombre deriva del dialecto guaraní (significa pequeño ananá silvestre). La actividad principal es la agro forestal y el cultivo de la yerba mate.

FUENTE: Clarín

