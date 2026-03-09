Polémico Día de la Mujer en Misiones: un municipio entregó como premios baldes, escurridores y escobas

La Municipalidad de Colonia Aurora, en Misiones, entregó elementos de limpieza a ganadoras de competencias realizadas durante los festejos por el Día de la Mujer.

La localidad está ubicada en el centro sur de la provincia, a la vera del río Uruguay. Tiene una población de algo más de 10 mil habitantes. Sus principales producciones son el tabaco, la yerba mate, la soja y en los últimos tiempos ha crecido la cosecha de ananá. El sábado 7, el gobierno local organizó festejos para conmemorar el día de la mujer.

Dentro de la premiación por las distintas actividades, hubo entrega de elementos de limpieza de la casa. Entre ellos baldes, escobas y escurridores. Las “afortunadas” recibían también un certificado. El momento quedó registrado con una foto a la que se sumó un referente local. Todo se publicó en el perfil de Facebook del Municipio.

Carlos “Cali” Goring, intendente de Colonia Aurora, trató de explicar la situación. Dijo que este encuentro “a veces es la única oportunidad (de) que las mujeres salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”, aseguró en declaraciones al programa “El show de los impactos” (FM Show).

image

Dentro de estas actividades lúdicas, había desafíos de mímica y adivinanzas, agregó. En esa instancia se entregaron las escobas, baldes y escurridores. “Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, resaltó.

En esa instancia, el Municipio obsequió “una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron” la tarea en el juego de mímica, añadió.

Luego, destacó: “Hubo más de 80 sorteos con otros regalos para las mujeres”. Entre ellos, cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores. En su defensa ante las acusaciones de «machirulo», Goring alegó que la reina y la princesa del evento se eligieron por aplauso de las presentes.

“Desde la gestión siempre recordamos el día. Se festejan los logros de las mujeres hoy que en la sociedad tienen los mismos derechos”, puntualizó. “Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”, acusó.

Sin embargo, se mantuvo en su postura sobre los reconocimientos del encuentro y, en otro tramo de la entrevista, se preguntó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.

Goring está transitando su segundo mandato al frente de Colonia Aurora. En 2023 fue reelecto con más del 60% de los votos. Pertenece al Partido Agrario y Social, una fuerza de centroizquierda que a nivel provincial conduce Héctor “Cacho” Bárbaro, un dirigente ligado al kirchnerismo. El intendente, sin embargo, se despegó de esa etiqueta y dijo no ser K. El eslogan de su gestión es: “Por la gente”.

image

Qué más pasó en la jornada

El mandatario local destacó que el encuentro, llevado adelante en un predio municipal, hubo otras actividades además de la entrega de enseres de limpieza a las mujeres.

«Cali» Goring abrió el evento. En su discurso, destacó la importancia de seguir trabajando por una sociedad con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres, según indicó la publicación oficial realizada por la Municipalidad en sus redes sociales.

La Pastora Raquel Krampitz compartió una reflexión alusiva a la fecha. El doctor Tomás Guiso, por su parte, brindó una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel. También dirigió unas palabras a las presentes la diputada provincial Elvani Goring, hermana del intendente. En su alocución, resaltó el valor y el compromiso de las mujeres en la vida comunitaria.

La tarde estuvo acompañada de música en vivo a cargo de Daniela y Rogelio. Además, se realizaron desafíos de pastelería por la Presidenta de la Casa de la Mujer, Regina Netzel.

FUENTE: Infobae