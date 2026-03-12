jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis

Tras 83 años, Lumilagro dejó de fabricar termos en el país y ahora importa desde China

La emblemática marca de termos sufrió una caída del 50% en sus ventas. Cerró su planta de vidrio y redujo su personal al mínimo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde 1941, la empresa Lumilagro se dedicó a fabricar termos con sello argentino. En los últimos dos años, todo cambió y tras una caída de ventas del 50% dieron un giro en su negocio. En los últimos dos años, desvincularon a 170 trabajadores. Comenzó a fabricar en China, se reinventó.

Lee además
Cómo se tramitar el seguro de desempleo de ANSES.
Atención

Seguro de desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarlo, requisitos y cómo tramitarlo
el pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en brasil: fue muy grave
Arrepentida

El pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Fue muy grave"

Lumilagro es una empresa creada por cuatro familias, hoy conducida por la cuarta generación de los Nadler y los Suranyi. El fundador fue Eugenio Suranyi, tío bisabuelo de Martín Nadler, quien conduce los destinos como director ejecutivo y dueño. Supo ser la única fábrica de termos de vidrio de América. Las pasaron todas, pero nunca imaginaron que en 2024 iban a tener que apagar los hornos donde hacían los termos de vidrio, ahora traen las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero los fabrican en China.

Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro, contó: "Hemos pasado malos momentos, en 1999 fue muy grave, nos salvó la crisis del 2001 que devaluó y el tipo de cambio hizo que todas las industrias sean muy competitivas. Desde el 2002 hasta el 2013 fue una muy buena época, en 2012 batimos récord de ventas de termos de vidrio, que era nuestro producto estrella. En 2005 aparecieron los termos de acero trucho de China con tóxicos prohibidos. En 2015 llegó el termo extranjero, hasta ese momento el termo de acero era 4 veces más caro que el de vidrio y la gente no lo aceptaba. Al llegar como aspiracional, nos ayudó a que la gente aceptara los precios".

image

En 2013, Lumilagro supo tener 300 empleados directos más 50 indirectos. "En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos. Todos veían la situación, había bajado mucho el volumen demandado. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", explicó Nadler.

La caída en las ventas y la avalancha de termos que entran sin control hicieron que Lumilagro tomara medidas urgentes. "Se consumen 4 millones de termos anuales en Argentina y sólo de Paraguay ingresaron 4 millones, más lo que ingresa por el norte. Son termos tóxicos y truchos, cuando están en contacto con agua caliente desprenden metales cancerígenos". "Nos preocupa la salud de la gente, el Estado no dedica ni el mínimo esfuerzo para protegernos del contrabando, si bien sabemos que es una política de Estado para bajar el precio de las cosas sea como sea".

La avalancha de termos que ingresan al país golpearon fuertemente al termo de vidrio, el más vendido por Lumilagro. "En ventas estamos 50 y 50 entre acero y vidrio, cuando el vidrio siempre fue tres veces más que el acero. Nos golpeó mucho el contrabando. La caída de ventas es del 50%, pese a que cuando hay recesión aumenta la venta de termos porque el mate es de primera necesidad, no importa la situación económica. Por todo esto, en nuestra planta de Tortuguitas ya no fabricamos termos de vidrio y bajamos a la mitad la fabricación de termos de acero que hacemos desde hace 20 años", explicó Martín Nadler.

"Hace 4 años decidimos fabricar en China, nos quisimos prevenir. Tardamos un año en elegir la fábrica en China, en el medio la competencia fue y compró la fábrica y les prohibió que trabajen para nosotros. En China el 90% de las fábricas no son buenas, por eso tardamos 6 meses más en encontrar la nueva planta. Mandarlas a fabricar afuera es un salto en calidad por la economía de escala y el ahorro en el costo es de un 15%. En nuestro caso tuvimos que cerrar nuestra fábrica pero el argentino puede tener un termo más barato y de mejor calidad. Más allá del dolor y la relación afectiva que teníamos con los empleados. Si vuelve a ser conveniente fabricar en Argentina, lo volveremos a hacer. Si sube el dólar me puede convenir volver a fabricar", explicó Nadler.

Los planes de Lumilagro son muy ambiciosos, van a comenzar a abrir locales propios. Entusiasmado contó: "El primer local lo abriremos en el shopping OH Buenos Aires, seguramente será para el segundo semestre. Tenemos un plan para abrir locales en todo el país y que el consumidor tenga contacto con nuestro producto, en 2030 queremos tener 15 locales, uno en cada una de las principales ciudades del país. Otro plan es seguir exportando, nuestro termo Luminox Pampa es mejor que el extranjero que cuesta tres veces más. Con pico cebador y vertido celestial, liviano, resistente a los golpes y mantiene el agua a muy buena temperatura, por eso ya duplicamos la venta con este lanzamiento. Además ya lo vendemos al mercado latino de Estados Unidos en Florida, exportamos a Chile, España, Francia y Australia. Este año esperamos exportar el doble".

Temas
Seguí leyendo

Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona y fijaron otra fecha

El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

El juicio por la muerte de Maradona, reprogramado para mitad de abril

Inundaciones y emergencia en Tucumán: suspenden las clases hasta el viernes

"Dar marcha atrás es sabiduría": la explicación de Mercado Pago por un cambio en su plataforma

Pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex marido de Carolina Píparo

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo se tramitar el seguro de desempleo de ANSES.
Atención

Seguro de desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarlo, requisitos y cómo tramitarlo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino