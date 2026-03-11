miércoles 11 de marzo 2026

Arrepentida

El pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Fue muy grave"

Agostina Páez publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció su responsabilidad y aseguró que el proceso judicial la llevó a reflexionar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, difundió un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas por su conducta y aseguró que su reacción fue “muy grave”.

En el mensaje, reconoció su responsabilidad y explicó que decidió hablar ahora luego de cambiar de defensa. Según su relato, durante las primeras semanas del proceso no lo hizo por recomendación de su anterior abogado.

“Tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía. Ahora, cambiando la defensa con la doctora Carla Junqueira, hemos hablado y me explicó que sí debería haberlo hecho”, sostuvo.

Páez remarcó que con el paso del tiempo tomó dimensión de la gravedad de lo ocurrido. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, afirmó, mientras aguarda una resolución de la Justicia brasileña.

En ese sentido, pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por sus dichos. “Les pido perdón de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente”, expresó.

También aseguró que el proceso judicial que enfrenta en Brasil la llevó a informarse y reflexionar sobre el racismo. “Hace más de dos meses que estoy enfrentando un proceso judicial aquí y ha sido muy duro para mí. Pero me ha obligado a interiorizarme sobre lo que es el racismo, a rever mis actitudes y a ser más consciente y respetuosa”, dijo.

En la misma línea, señaló que antes no comprendía la dimensión del problema. “Por ignorancia desconocía lo que era el racismo. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para quienes lo han sufrido”, agregó.

Sobre el final del mensaje, reiteró su arrepentimiento y aseguró que está asumiendo las consecuencias: “No me estoy justificando, sino reconociendo mi error y pidiendo perdón sinceramente”.

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema. Páez está acusada de haber realizado gestos racistas a los empleados del lugar tras una discusión por la cuenta.

Aunque la joven aseguró que los empleados también le habían hecho gestos desubicados, nunca hubo una acusación contra ellos.

