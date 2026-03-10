martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo escándalo

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

Lorena González del Valle contó en una entrevista que fue beneficiada con cuatro adjudicaciones de viviendas luego de una intervención directa del exmandatario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La exparticipante del reality Gran Hermano, Lorena González del Valle, reveló que su acercamiento al entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia, le permitió acceder a al menos cuatro contratos de obra pública bajo el programa Procrear.

Lee además
Un choque en la autopista Rosario-Santa Fe dejó dos muertos. Foto: Agencia NA
Siniestro fatal

Tragedia en la ruta: dos muertos en el choque entre una camioneta y un micro con agentes penitenciarios
buscando un respiro: cuando es el proximo fin de semana largo en la argentina
Mirando el calendario

Buscando un respiro: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina
image

En una entrevista al streaming Border, González relató que, tras contactarse con el mandatario en ese contexto, fue derivada a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en ese momento, quien le aseguró que iba a “priorizar” a su empresa en los procesos de licitación. Así, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, obtuvo adjudicaciones para construir más de mil viviendas en distintos municipios.

Licitaciones, relación y contactos

La empresa resultó seleccionada en al menos cuatro de las nueve licitaciones en que participó para desarrollar proyectos habitacionales del plan Procrear. Según González, este acceso se concretó luego de que el propio Alberto Fernández, tras ser consultado por ella sobre el estancamiento de obras durante la pandemia, la conectara con el ministro Jorge Ferraresi. El funcionario le propuso presentarse en los concursos y le prometió que serían “priorizados” si cumplían con los requisitos técnicos y administrativos.

La exparticipante declaró que el camino hacia los contratos oficiales empezó con una reunión con Ferraresi en la sede de la cartera de Vivienda, en la que el ministro condicionó el avance a la verificación de obras anteriores y a un proceso formal de cotización: “Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné, que yo no hice. Necesito mandar un equipo, cotizar la obra. Verificar la obra, saber de qué estamos hablando y lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento, pero yo necesito cotizaciones para saber de qué estoy hablando”, reprodujo González como palabras de Ferraresi.

La empresaria recordó que, tras trabajos intensivos para preparar las propuestas, el equipo de Niro Construye SA presentó ofertas para entre nueve y diez obras, con jornadas de hasta 24 horas continuas. Finalmente, la sociedad fue adjudicataria de cuatro proyectos de Procrear.

Durante la entrevista, González también reconoció públicamente por primera vez su relación sentimental con Alberto Fernández: "Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mi, yo era su novia“.

Según explicó, la relación comenzó años antes de que Fernández asumiera la presidencia y coincidió en el tiempo con la de Fabiola Yañez, primera dama, que luego denunció al exmandatario por violencia de género.

González describió cómo, durante la pandemia y ante la parálisis de las obras de su empresa, recurrió a un pedido directo al presidente: “Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”, replicó en la entrevista. A lo que el mandatario afirmó que contaba con “cinco minutos”.

La exparticipante de Gran Hermano, relató que “estar cinco minutos con el Presidente de la Nación era una eternidad”. Según González, le solicitó a Fernández: “Necesito pedirte, por favor, si podés intervenir por la cantidad de obras paralizadas que tenemos”. De acuerdo a su testimonio, el entonces mandatario le respondió: “Mirá, tengo media hora si venís ahora”.

González explicó que aceptó la invitación de inmediato: “Yo estaba en Palomar. ¿Sabés cómo tomé la General Paz? Admito que fui desesperada, me rebajé por trabajo. Fui a pedirle trabajo. Para mí sí, era rebajarme después de todo lo que vivimos”, expresó, con la voz entrecortada. Y contó que la respuesta del expresidente fue la siguiente: “¿Por qué no hacés un resumen de todas las obras que tenés, para ver cuál se puede reactivar con los protocolos y la seguridad necesarios?”. Finalmente relató que le propuso consultar las posibilidades, derivando la gestión de ayuda directamente al ministro Ferraresi.

Viviendas construidas y adjudicaciones

Según detalla la página web de Niro Construye SA, la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, en el municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.

González remarcó que, pese a las obras adjudicadas, la operatoria no resultó económicamente favorable para su sociedad, y que quedaron saldos pendientes de pago. El contacto personal con el entonces presidente Fernández, según su relato, resultó determinante para que la empresa consiguiese ser convocada a los procesos de licitación y, posteriormente, adjudicataria de los contratos de construcción.

Lorena González del Valle participó en la primera edición de Gran Hermano Argentina, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Soledad Silveyra. Fue la primera eliminada del reality, saliendo a los 14 días de competenciac on el 68% de los votos del público.

Su breve paso por el programa estuvo marcado por la dificultad para adaptarse al formato y por problemas personales previos, que luego se agravaron con la exposición mediática. Tras su salida, González enfrentó fobia social y momentos anímicos complejos, pero con el tiempo se alejó de los medios y se volcó al sector de la construcción.

Temas
Seguí leyendo

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: despidieron a 220 trabajadores

Milei fue distinguido en Nueva York y habló del conflicto en Medio Oriente: "Vamos a ganar la guerra"

La Corte Interamericana de DDHH condenó al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias

Polémico Día de la Mujer en Misiones: un municipio entregó como premios baldes, escurridores y escobas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

Azul Antolínez fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crisis en la fabrica de preservativos tulipan: despidieron a 220 trabajadores
Desprotegidos

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: despidieron a 220 trabajadores

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Te Puede Interesar

San Juan espera la llegada del Ironman 70.3.
Turismo y deporte

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Por Carla Acosta
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor
Denuncia

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres