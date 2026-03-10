Pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex marido de Carolina Píparo

Las querellas pidieron este martes una pena de ocho años de prisión para Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes.

El abogado Martín Miguel De Vargas , representante de uno de los particulares damnificados, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y consignó que pidió ocho años de prisión , pena a la que adhirió la otra víctima.

“La Fiscalía pidió seis años de cárcel”, agregó el letrado, quien consideró que el fiscal “estuvo muy bien” y explicó: “Nosotros nos centramos mucho en las personalidades, los estados psíquicos y situaciones de estrés de Buzali y Píparo”.

En este sentido, De Vargas señaló que basó sus fundamentos en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, a través de las cuales se logró la reconstrucción física del hecho.

“Gracias al seguimiento de los vehículos pudimos reconstruir todo el recorrido y las declaraciones porque Carolina Píparo mintió”, sostuvo, al tiempo que especificó que el acusado y la ex diputada nacional “pudieron haber evitado de diez formas diferentes” la embestida contra las víctimas.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata dará a conocer el veredicto contra el imputado.

Los hechos

El hecho por el que el ex marido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.