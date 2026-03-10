Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Diego Armando Maradona fue un gran amante de los autos. Son célebres sus historias, desde su primer 0 km que fue un Fiat 128, a la Ferrari Testarrosa de color negro o al camión Scania con el que sorprendió a todos en un entrenamiento de Boca Juniors. Otra de sus máquinas icónicas es una cupé Renault Fuego GTA Max que volvió a aparecer y está a la venta. Se trata de una joya de 1991 que luce inmaculada. El vehículo del recordado Diez volvió a la escena gracias a una piloto y esta es su historia.

En 1991 Diego regresó a Argentina debido a la suspensión de 15 meses por el doping en un partido del Napoli contra el Bari por la Serie A de Italia . Junto a su familia, fue arropado por sus seres queridos y también recibió el cariño de los fanáticos. Maradona , por entonces de 30 años, buscó un coche para poder moverse en Buenos Aires y en junio de ese año compró esta cupé Fuego 0 km. Su motor es de 2.2 litros con 123 caballos de potencia y llegó a ser el auto de fabricación nacional más veloz de su época: 198 km/h , según recordó el sitio especializado Autoblog.

A bordo de esa GTA Max, quedó registrado en una de las llegadas del astro del fútbol a los estudios donde se hizo el programa Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli. Diego era habitual presencia en esa época, ya que jugaba picados con sus ex compañeros de la Selección y también alguna que otra reedición del Superclásico que también tuvo como protagonista al Beto Alonso.

image

También lo usaba para ir a entrenar a los bosques de Palermo y un domingo se fue al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, para presenciar una carrera de Turismo Carretera. Ese día Oscar Aventin lo llevó en su Ford Falcon en la vuelta previa. El propio Puma de Morón le vendió el auto en cuestión. “Nosotros no sabíamos que él iba a ir al autódromo. Estuvo con su ex suegro y con una barra de amigos. Yo lo conocía porque le había vendido unos autos de Renault. Creo que le vendí una cupé Fuego. A él le gustaban mucho los autos y en Italia tenía una Ferrari, un Lamborghini”, le contó a este medio el Puma Aventin. “Gracias a Diego ese día el TC dio la vuelta al mundo. Además, me trajo suerte y buenas ondas porque luego fui campeón. Ese triunfo fue sobresaliente y no fue una victoria más, ya que tuve el honor de llevarlo una vuelta”, destacó el ex piloto de Morón, que ganó en aquella jornada.

Sin embargo, Maradona tuvo poco tiempo esa Fuego, ya que la vendió en julio de 1992, ante su vuelta a Europa para jugar en el Sevilla de España. En ese momento lo adquirió una persona llamada Benigno Rosende y Calvo, como ilustra el título de propiedad.

Pasaron los años y en septiembre de 2018 el auto estuvo en manos de un vendedor llamado Ezequiel Bonelli, quien lo puso en venta por 23.000 dólares, de acuerdo a lo publicado también por Autoblog. Se concretó la operación y en 2022 fue subastado por la empresa Trick NFTs, donde se pudo participar por un NFT (Token No Fungible) de 250 pesos, como informó Autotest. Dicho medio indicó que en 2024 el coche reapareció de forma pública cuando fue exhibido en Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo.

Dos años después, el histórico producto de la marca del Rombo volvió a la escena y está a la venta. La piloto Aixa Franke lo publicó en sus redes sociales y, mientras prepara su retorno a las pistas en el Sport Prototipo, reveló la actualidad del coche. Ella también se dedica a la venta de autos clásicos en un emprendimiento que comenzó hace un año. “Luego de un video que hice con un auto de Fangio, me contactó uno de los dueños actuales de la cupé Fuego de Maradona, que son dos socios, que la vieron en un restaurant que estaba expuesta y se la compraron al cuarto dueño”, le cuenta Aixa a Infobae.

“El coche luce en impecable estado debido a que siempre se cuidó como un auto de culto, entonces nunca se usó para uso diario y así es que se mantuvo en buen estado durante 35 años”, agrega quien corrió en Top Race, Fórmula Nacional y TC Pista Mouras.

Un dato que muestra el cuidado del coche es que en una foto de 2024 se ven 67.584 kilómetros y ahora figura con 67.622. “El auto está a la venta y los dueños piden 65 mil dólares”, apunta la joven que también es diseñadora industrial e influencer. En el video que ella hizo se ve el estado impecable del coche que perteneció al capitán de la selección campeona del mundo hace cuatro décadas en México.

El Renault Fuego es un modelo que también trascendió en el automovilismo. En el TC 2000 consiguió ocho títulos consecutivos, seis con Juan María Traverso en el poderoso equipo oficial a cargo de Oreste Berta, uno de Miguel Ángel Guerra y otro del recordado Silvio Héctor Oltra.

image

Franke es conocida en el ambiente por su alto perfil y por romper estereotipos en un deporte que, si bien es uno de los pocos que permite la igualdad de género en cuanto a la competencia en pista, desde hace 34 años no tiene una mujer como titular en la Fórmula 1, cuando la italiana Giovana Amatti integró el extinto equipo Brabham, pero no pudo largar ninguna carrera en épocas en las que había eliminados en la preclasificación por la cantidad de equipos.

Sobre el tema, Aixa explica que “lo que ocurre es por la cantidad. Falta que se sumen mujeres y también las marcas, para que además de gimnasia artística, las pequeñas sepan que también pueden correr en karting. Es una cuestión de probabilidades: si tenés diez chiquitas corriendo en karting tenés menos posibilidades de que lleguen que si tenés a 100 corriendo; ahí es probable que de esas 100 tengas a una campeona. Se deben dar muchas condiciones para que alguien llegue a la F1. Si a eso le sumamos la poca cantidad de mujeres es casi nula la posibilidad, es una cuestión de estadística. Si te fijás en Argentina, hay varias corriendo y se destacan”.

Ahora Aixa Franke espera volver a las pistas cuanto antes, pero mientras tanto está a cargo de que la emblemática cupé Renault Fuego de Diego Armando Maradona tenga nuevo dueño en el año del Mundial.