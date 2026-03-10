martes 10 de marzo 2026

Mirando el calendario

Buscando un respiro: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

Será de cuatro días, pero no todos los trabajadores tendrán el mismo beneficio. De qué se trata

Por Agencia NA
Pocos días faltan para el próximo fin de semana largo en la Argentina donde se estableció que el descanso dure cuatro días, aunque muchos no podrán ser beneficiados.

El cronograma establecido por el gobierno nacional indica que el fin de semana extra largo será el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Aun así, el lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que muchos empleadores deciden que sus empleados trabajen debido a que no existe ninguna obligación, sumado a que tampoco cobrarán doble.

Caso contrario sucede con el 24 de marzo, día en el que sí es feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este sentido, si tu empleador dicta a que trabajes, deberá pagarte el doble.

FUENTE: Agencia NA

