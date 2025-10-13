martes 14 de octubre 2025

Tensión

Brutal golpiza a un ladrón en Chimbas: "No robo más"

El hecho ocurrió en El Mogote y quedó registrado en un video que circula en redes. Un vecino sorprendió a un joven cuando habría intentado robarle, lo redujo, lo ató y lo golpeó con un rebenque. El dueño de la casa decidió no denunciar el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un episodio de violencia vecinal sacudió este jueves por la noche a la comunidad de El Mogote, en Chimbas. Pasadas las 21, un joven fue sorprendido cuando, según los vecinos, intentaba ingresar a una vivienda con fines de robo. El dueño del lugar logró capturarlo, lo inmovilizó atándolo de pies y manos y, acto seguido, comenzó a golpearlo con un rebenque.

Las imágenes, registradas por testigos y difundidas en redes sociales, muestran al presunto delincuente llorando y suplicando que detuvieran la golpiza. “No robo más”, alcanza a decir entre sollozos, mientras el agresor le recrimina su accionar y continúa con el castigo. En otro momento, el joven ruega: “Ay, Dios, perdoname”, mientras los golpes siguen cayendo.

El video, compartido por el usuario Roly Aballay, rápidamente se volvió viral y desató una fuerte discusión en redes. Algunos usuarios celebraron la reacción del vecino, mientras otros condenaron el uso de la violencia, señalando que la justicia por mano propia no es el camino.

De acuerdo con la información que trascendió, el propietario de la vivienda optó por no radicar una denuncia formal. Hasta el momento, no se reportaron intervenciones policiales vinculadas al hecho, aunque el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate por la inseguridad y la reacción de los vecinos frente a los delitos.

