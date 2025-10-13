Manejaba borracho, chocó con un patrullero y dos policías terminaron en el hospital

Un accidente de tránsito se produjo sobre la Ruta 12, a la altura de la Hostería de Zonda, cuando un vehículo impactó y dejó como saldo a dos efectivos policiales trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados fueron atendidos de manera inmediata tras el choque, mientras que el conductor del Fiat, un hombre oriundo de Zonda, no sufrió heridas y permaneció fuera de peligro. El control de alcoholemia que llevaba este en su sangre fue de 1,96 g/l.

image La policía trabaja en el lugar para determinar las circunstancias que provocaron el accidente y controlar el tránsito en la zona, mientras los efectivos reciben asistencia médica.

