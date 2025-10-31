viernes 31 de octubre 2025

Rawson

Así quedó la casa dañada por un camión municipal en Calle 5: "Gracias a Dios estamos vivos"

El propietario de la vivienda dijo que le salvó la vida al conductor del rodado, perteneciente a la Municipalidad de Santa Lucía. También contó que el choque afectó a su hija y que sintió un fuerte olor a marihuana dentro del camión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El vehículo, conducido por Matías Díaz, circulaba de Oeste a Este cuando impactó de lleno contra el frente de la vivienda. Por fortuna, los ocupantes -que se encontraban en el fondo de la propiedad- salieron ilesos. Sin embargo, los daños materiales fueron severos y el susto, difícil de olvidar.

Sergio Guerra, propietario del domicilio, contó que el hecho ocurrió entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, cuando su hija se encontraba en la casa. “Soy dueño de estas casas, vino mi hija porque hace mucho que no veníamos. Fue entre las 2 y las 3 de la mañana. Los camiones de Santa Lucía pasan muy rápido por acá, estamos hartos. Escuché un estruendo tremendo y salí corriendo. Le salvé la vida yo al conductor. Terminaron afectando a mi hija, pero gracias a Dios estamos todos vivos”, relató en diálogo con Canal 13.

El hombre aseguró que asistió al chofer tras el impacto, pero lanzó una grave acusación: dijo haber sentido un fuerte olor a marihuana dentro del camión. “No creo que le haya estallado un neumático. Sentí un olor muy fuerte a marihuana, yo lo ayudé porque estaba muy mal. Aparentemente iba solo, pero hay gente que se escapó”, agregó.

Tras el siniestro, el conductor fue sometido a un dosaje de alcohol, cuyos resultados aún no fueron informados. El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes buscan determinar las causas del accidente y confirmar si existió algún tipo de imprudencia o intoxicación.

